【演員請就位】50中港台演員鬥戲　阿嬌出戰係炮灰定黑馬？

內地真人騷節目《演員請就位》，顧名思義，由演員互相PK大鬥演技，而這齣新作由趙薇、陳凱歌、郭敬明、李少紅四位著名導演擔任導師，由50位中港台演員上陣，重演多場經典的影視作品場面，內地代表包括《倚天屠龍記》中有最美周芷若之稱的祝緒丹、《延禧攻略》的姜梓新，本地代表有阿嬌鍾欣潼及顏卓靈等，再加上台灣《我的少女時代》宋芸樺，港星要贏得最佳演員，確是有難度。

阿嬌演出經驗豐富，但跟內地演員鬥演技，陪跑居多。（鍾欣潼IG圖片）

阿嬌要重演經典影視作品。（鍾欣潼微博圖片）

節目中的50位中港台演員，由初出道、出道5年、以至出道10年、20年的資深演員，每人都有自己的代表作，演技亦無容置疑，但說到同場比拼，卻是相當考驗勇氣，節目的50位演員，可以自行選擇趙薇、陳凱歌、郭敬明、李少紅其中一位，擔任自己的導師，之後重新演繹經典的影視作品片段。但在50位演員之中，內地藝人佔了大多數，本地代表只有鍾欣潼及顏卓靈，雖然仍未有賽果，已能估到兩位女星也是陪跑居多。

《我的少女時代》中的台灣女星宋芸樺。（劇照）

宋芸樺顏值爆燈，演技亦無容置疑。（宋芸樺IG圖片）

戲齡10年以下男女藝人：

+ 33 + 32 + 31

港星在節目只是佔少數，固然失了地利，本來阿嬌的18年戲齡，比起一班新晉男女演員，表面上確是甚具優勢，可是她的對手，卻是正統演藝學院出身，如祝緒丹(中央戲劇學院)、陳瑤(北京電影學院)、朱顏曼滋(中央戲劇學院)，阿嬌要在演技上贏過以上各人，殊不容易。至於另一位本地代表顏卓靈，最為人熟悉是2013年的港產片《狂舞派》，今年再有一套新片《犯罪現場》，以5年戲齡，加上不太突出的顏值，牌面已經睇低一線，除非之後有爆炸性表現，否則只能當上陪跑，但能返內地賺人仔，相信很多港星也甘之如飴。

《倚天屠龍記》最美周芷若祝緒丹。（劇照）

祝緒丹樣貌清純，頗有鄰家女孩Feel。（祝緒丹微博圖片）

戲齡11至15年男女藝人：

+ 5 + 4 + 3

戲齡15年以上男女藝人：

顏卓靈最為人熟悉的作品有《狂舞派》。（劇照）