【金宵大廈．劇透】靚寶發揮神秘力量　阿蕭發現穿越時空方法

TVB劇集《金宵大廈》終於來到最後兩集，上回劇情講到林老師（劉江飾）飲醉酒，發夢回到60年代。金宵舞廳大班Coco（李施嬅飾）決定與旭輝（陳山聰飾）遠走高飛，臨走前拜託林哥仔（張彥博飾）為兩人拍照留念。林哥仔大感不捨，但仍然答應幫他們拍照留念……

Coco（李施嬅飾）同旭輝（陳山聰飾）遠走高飛前拍照留念。（TVB YouTube影片截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集將會到最後一個單元故事《夢遊》，林老師被引至金宵舞廳，阿蕭（陳山聰飾）直斥他因愛成恨殺死Coco，但林老師反指旭輝才是Coco之死的始作俑者。阿蕭哀求黑貓靚寶讓他見Alex（李施嬅飾），隨即夢見旭輝冒險在郭探長（黃栢文飾）與潮州立的交易中偷龍轉鳳，又與Coco在書店躲避雄哥（何啟南飾）的追殺。但最後旭輝竟然為了錢，間接害死Coco，自己亦中槍墮海！

Coco同旭輝被雄哥（何啟南飾）追殺。（TVB YouTube影片截圖）

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阿蕭之後從夢中醒來，悲痛欲絕，此時Alex浮現……阿蕭內疚不已，在迷糊間意外墮海，卻發現原來在生死邊緣可以穿越時空！為了阻止悲劇發生，他苦求林老師幫助，讓自己發夢回到旭輝死前的那一夜……