【開心速遞】最重口味CP誕生　當昌哥戀上少欣：我淨係睇你都夠

李嘉再次男扮女裝現身《開心速遞》，劇情仲講到佢已經同保安昌哥係情侶。

盧宛茵飾演嘅崔Auntie不時都會出現喺《愛‧回家之開心速遞》，之前仲講到佢嗰位非常壯健嘅失婚女兒少欣同大廈保安昌哥一見傾心，不過未有交代二人能否開花結果。

李嘉今集有唔同嘅女裝造型……（電視截圖）

喺昨晚一集，由李嘉男扮女裝嘅少欣再次登場，故事仲已經發展到晶哥已經係少欣嘅Mr.Right，雖然戀情不被崔Auntie所接受，但反而令為愛而隻身來港嘅少欣更加堅定，仲表示：「只要能夠同昌哥一齊，I don't care！」當眾人以為昌哥同少欣只係因被打壓而建立嘅戀情十分脆弱時，不惜出動大媽舞去離間，估唔到少欣竟然話昌哥係因為自己唔喺身邊而感到寂寞，更表示可以為愛去學跳舞，昌哥一句「我淨係睇你都夠」，又指二人嘅緣份係天注定，情深又骨痺。之不過，由於少欣角色設定為30多歲，而昌哥則為60多歲，令呢段忘年戀非常之重口味，再加上二人不時非常摸住手仔咁「昌哥」、「少欣」，觀眾睇完隨時都飯都食唔落。其實，《開心速遞》最近除了呢對CP外，俊華 （羅鴻飾）同楊洋 （劉思希飾）呢對父女CP亦十分有潛力，監製更表示唔排除會安排二人有咀戲，睇嚟《開心速遞》愈來愈重口味……

同樣都係忘年戀，但俊華同楊洋感覺上會好過少少……

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