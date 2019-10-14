大馬才女蔡卓宜被封「林明禎接班人」　被爆3年前已婚再揭3月離婚

講到新一代靚女，大家一定會諗起香港的倪晨曦、日本的新垣結衣、台灣出生的周子瑜，或者馬來西亞的林明禎。不過最近兩年，在大馬就出現了一位被傳媒稱為「林明禎接班人」的新一代美女蔡卓宜（Joey），她擁有不輸給林明禎的甜美笑容、標誌的樣貌以及出眾的身材同時還懂得大提琴和打鼓，甚至在IG上還有89萬追蹤者，稍稍比林明禎多出兩萬。除了外表，其實蔡卓宜也推出《氧氣女孩》、《心肝寶貝》以及同名網劇《不想你消失》歌曲，其中更因《不想你消失》一曲而迅速在當地走紅。

蔡卓宜在馬來西亞被喻為「林明禎接班人」。（IG@joeychua8_official）

據知她在加入娛樂圈前是一名化妝師，之後才被唱片公司發掘變成歌手。一年前正當走紅之時，這位25歲的才女就被傳媒踢爆她早三年已婚的消息，還有人在Facebook上挖出當時結婚擺酒時的照片。不過今年3月份又傳出她離婚的消息，傳媒更發現她的前夫已經全數刪除了雙方的合照，而台灣《中時電子報》向蔡卓宜的經紀人公司求證時，則只得到：「拒絕回應一切有關藝人個人隱私與生活的問題，並感謝大眾關心」這一句回應。

蔡卓宜被踢爆16年已婚。（Facebook圖片）

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