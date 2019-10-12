趙麗穎橫店拍攝《有翡》　傳押後跟馮紹峰補辦婚禮

內地女星趙麗穎，日前跟丈夫馮紹峰，一起食火鍋慶生，以行動為婚姻亮起紅燈闢謠。雖然馮紹峰做足功夫，但趙麗穎的粉絲卻不大接受，皆因趙麗穎為丈夫誕下兒子，可是二人的婚禮仍是只聞樓梯響，而盛傳馮紹峰在太太正日(16日)生日會在峇里島補辦婚禮，但現時趙麗穎正在橫店拍攝《有翡》，亦沒有伴郎、伴娘的名單流出，婚禮日期一拖再拖，遙遙無期。

趙麗穎正在內地橫店拍攝劇集《有翡》，未有時間跟馮紹峰補辦婚禮。（網上圖片）

趙麗穎和馮紹峰去年10月16日，雙雙宣佈二人婚訊，今年3月趙麗穎誕下囝囝馮松澤，但二人的婚姻卻多次有不利傳聞，至8月再傳出馮紹峰跟劉亦菲的替身曾藝過從甚密，婚變傳言甚囂塵上，而馮紹峰隨即發聲明指自己跟對方並無不正當關係。曾藝也發聲明只是認識對方，私下並無聯絡。事件至此告一段落，及後再有消息傳出馮紹峰會在峇里島為趙麗穎補辦婚禮，大日子選在趙麗穎生日的同一天。

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馮紹峰和趙麗穎多次被傳出婚姻亮紅燈。（視覺中國）

轉眼兩個月過去，趙麗穎正在橫店開工，跟小鮮肉王一博合作新劇《有翡》，是趙麗穎產後復出的首部劇集，二人雖然相差10年，但趙麗穎早已成功回復產前的纖瘦身材，加上天生baby face，劇中趙麗穎演出少女角色毫無違和感。距離趙麗穎的正日生日愈來愈近，趙麗穎卻仍在趕工，補辦婚禮一事完全無晒聲氣，看來要延後補辦婚禮日期，令一班粉絲紛紛戥趙麗穎不值。