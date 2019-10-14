【多圖】吳尊父子合照似兩兄弟　73歲吳爸爸係汶萊地產大亨

近日踏入40歲的吳尊，突然在微博Post出一張爆肌相，並留言「15年沒在健身房脫衣照鏡拍照了」，絕對可以做他經營的健身中心生招牌。但對比起大隻靚仔的吳尊，他的爸爸更加吸睛，吳尊在生日會跟爸爸及一對子女合照，吳爸爸的外貌跟兒子相差10年左右，但其實吳爸爸已經73歲，不但型到爆裂，而且是汶萊的地產大亨，仲吸引過兒子吳尊。

吳尊爸爸完全看不出已經73歲，跟吳尊似兩兄弟。（吳尊微博圖片）

吳尊40歲生日，但網民焦點卻在吳尊爸爸吳景添身上，皆因吳尊的生日會上，吳尊跟爸爸及一對子女Max及Neinei，三代同堂合照，但現年73歲的吳爸爸，卻生得相當年青俊朗，跟兒子外貌更仿如兩兄弟，網民大讚吳爸爸保養得宜，吳尊更遺傳了他的凍齡優良基因，也是靚仔得來，更比實際年齡後生，吳家父子確是得天獨厚。

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開過生日會後，吳尊在微博Post出自己的爆肌照片，並指40歲才是男人的黃金時期。但對比起吳尊的大隻Look，網民更關心吳尊爸爸如何可以長青不老，原來吳爸爸不但是地產大亨，而且也是一名運動健將，熱愛打籃球，也是汶萊業餘籃球會會長，而且不時會到兒子的健身中心做gym，去年又跟兒子一起拍攝內地真人騷節目《最美的時光》，吳爸爸人老心不老，外形更比起同齡人士年輕20年，百分百是人生勝利組。