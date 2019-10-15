【多圖】橋本環奈上節目暴現啤酒肚　全因一個生活壞習慣

日本4千年一遇美少女橋本環奈，外貌清純甜美，擁有完美五官，但她卻有個致命缺點，就是容易變胖的體質，每次被拍得體形暴脹後，她又會努力減磅，游走於肥與瘦之間。近日橋本環奈上電視節目，再一次被發現暴肥，當日她穿上橙色運動裝，坐下來即見到「三疊腩」，女神形象瞬間崩壞。

日本女星橋本環奈外貌清純，卻有著少許baby fat。（視覺中國）

擁有一雙水汪汪大眼睛，迷倒萬千少男的橋本環奈，真實性格卻是相當爽朗，大癲大肺，而且很多時為拍劇也不顧形象，先後有《銀魂》及《今日我至叻》，也醜化自己盡情搞笑，出道至今俘虜大批粉絲。近日她上節目卻令粉絲瞬間崩潰，當天她穿上橙色運動衫，由於坐低接受訪問，腰間驚現膩肉，正面固然有三層疊起的肚腩，從側面看也是明顯脹起，跟以往的少許baby fat，可說完全是兩個人。

橋本環奈上節目，肥腩無所遁形。（Youtube影片截圖）

橋本環奈上節目驚現大肚腩：

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橋本環奈出現啤酒肚，原來真的是因為她愛上杯中物，自從20歲成年後，她每天至少喝兩杯啤酒，她曾經到德國拍攝節目時，可以由早喝到晚，瘋狂喝酒除了令她出現肚腩外，她的身體亦出現問題，體內的低密度膽固醇數值高達140，長期維持這個指數，有機會出現動脈硬化、腦中風、心肌梗塞，橋本環奈還是早日戒酒，回復靚身材，身體亦更加健康。

橋本環奈高清靚相：

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