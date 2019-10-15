被TVB雪藏不是世界末日！　盤點五位被急凍後事業更輝煌藝人

多位TVB藝人如黃子恆、林秀怡、李佳芯等今年疑因各種問題激嬲TVB慘被雪藏，令外界擔心演藝事業會否就此斷送。然而，過往曾有不少歌手及藝人即使入過TVB的雪櫃，但最後反而事業能更上一層樓，所以被TVB封殺亦不一定就此「玩完」！

楊明（視覺中國）

楊明出道初期曾一度備受力捧，但先後多次惹上官非，於2005年及2007年分別醉酒駕駛及刑事破壞，結果馬上被TVB雪藏。然而在TVB小生嚴重流失的時期，楊明最終獲得TVB赦免，由雪櫃中「解禁」，一劇接一劇之餘，更於2017年《萬千星輝頒獎典禮》獲得「飛躍進步男藝員」獎項，地位備受肯定。現時在多部電視劇中升呢做男主角，正備受TVB力捧。

（視覺中國）

吳岱融出道初期曾在新加坡演出過多套電視劇，例如《人在旅途》、《盜日英雄傳》而大受歡迎，有「新加坡第一帥哥」的稱號。他在1987年到香港發展加入TVB，馬上成為TVB當紅小生之一。然而他於90年代初因擅自在亞視宣傳個人唱片專輯，受到TVB下令將其雪藏，從此失去一線小生地位，之後更被TVB解約。吳岱融於2015年重回拍《巨輪II》，更憑劇中的大反派「鷲哥」一角，被網民大讚人氣急升。他主演的《牛下女高音》更成為今年的台慶劇集之一。

鄧萃雯（微博：@鄧萃雯）

鄧萃雯出道初期走清純玉女路線，然而她於1988年隱瞞TVB，私下為雜誌拍攝半裸封面照，更被多個媒體廣泛報道。TVB高層因此而發怒，將她打入冷宮。後來她轉投亞視，更成為當時香港片酬最高的女星。直到2000年她重回TVB，憑《金枝欲孽》如妃一角紅遍整個華語地區，在《萬千星輝賀台慶》連奪兩獎，之後更出演多部劇的女主角，最終於2009年及2010年憑《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》兩度奪得視后，成為TVB首位「冧莊視后」。

劉德華（視覺中國）

劉德華出身於TVB藝員訓練班，1982年憑電視劇《獵鷹》一炮而紅，備受TVB力捧，與黃日華、梁朝偉、苗僑偉和湯鎮業組成「無綫五虎將」。當時TVB要求華仔簽一份長達5年的合約，但遭他拒絕，結果激嬲高層，將他雪藏了400多天。後來華仔不但在歌唱事業發展得順風順水，獲得多個男歌手大獎，亦在電影方面有甚大成就。

周潤發（視覺中國）

周潤發未拍電影之前，曾是TVB的當家小生，至1985年共10年間拍攝過接近90套劇集，備受力捧。然而當時他曾經直言，自己的精力被TVB榨乾，向公司表達希望能放假休息，但遭到公司拒絕，只好靜悄悄地「走佬」，公司上上下下都無法聯絡發哥，因此激怒高層。然而，有另一個說法是當時他在拍攝《親情》期間，為了接拍導演許鞍華的電影《胡越的故事》而請假拍電影，最後得罪TVB。發哥離開TVB後，隨即在1985年在亞太影展獲得「最佳男演員」獎項，更憑多部香港電影成為華語地區為人熟悉的亞洲演員，走上影帝之路。