減肥禁忌！台女星三餐食沙律致便秘30天　醫生指出吃錯關鍵

夏天熱浪來襲，想要穿得清涼，許多人便開始減肥。很多女星、模特分享的減肥秘方就是吃蔬菜水果，所以很多人會以生菜沙律取代正餐，但請記得生菜也要適量。台灣女模特兒紀艾希日前上節目時分享自己的悲慘經驗，她曾為了減肥一整個月三餐只吃沙律，結果造成嚴重便秘，一個月都沒有上廁所。

紀艾希近日上節目《醫師好辣》呼籲眾女性，夏天很熱會想吃生菜沙律，順便達到減肥的效果：「可是生菜沙律真的不能當正餐每天吃」。她分享過去慘痛的切身經驗，為了藉由攝取膳食纖維而減肥，曾經「一整個月三餐都吃生菜沙律」，結果竟導致「整個月便秘，都沒上廁所」。

紀艾希表示自己狂吃生菜導致嚴重便秘。（Youtube@醫師好辣）

紀艾希表示，她到醫院檢查才發現：「纖維全部卡在腸道，沒有辦法蠕動」，所以導致嚴重便秘。她為了減肥連沙律醬都只淋一點，使得油脂攝取不足，而對此醫生建議還是要攝取有油脂的食物，才有助於蠕動消化。最後，她一出醫院就趕緊衝去吃滷肉飯，馬上「快速通關」，排便順暢。

醫生表示紀艾希只吃生菜導致「纖維全部卡在腸道」。（Youtube@醫師好辣）

許多減肥的民眾「聞油色變」，根據《康健雜誌》，飲食完全不碰油，長期下來會導致女性月經失調、便秘、皮膚乾燥粗糙，甚至可能造成膽結石的負面效果。一旁的醫生來賓也提到，最原始的台菜並沒有生的食物，因為這是祖先的智慧，其實生菜沙律並不適合台灣，台灣人還是適合過油的炒青菜。

台灣女星紀艾希減肥除了嚴格控制飲食，還積極健身，終練出一副好身材。（IG@itsringring）

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