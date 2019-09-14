如何突破減肥平台期？　營養師教你運動前後飲食關鍵　

運動後到底能不能吃東西？又該吃什麼呢？營養師就要來替你破除迷思啦！對於正在減肥的人來說，就算消耗大量體力運動後感到飢腸轆轆，卻也擔心「吃一口就補回來」，所以運動後都不願補充營養，不過營養師就要來告訴你，運動前後該攝取的營養究竟是什麼，才能讓你瘦得快樂又健康喔！

營養師劉怡里及美女主播蔡逸帆建立的Youtube頻道《里帆不煩》中就提到運動前後的進食問題，表示只要在運動後的「黃金時間」攝取對的食物，不但能幫助受損的肌肉復原，對於增肌也很有幫助。

運動後吃茶葉蛋有助增肌。（Youtube@里帆不煩）

劉怡里解釋，若是要進行重訓加有氧共超過1小時的中強度運動，最好在運動前先攝取一份碳水化合物，例如1塊麵包、半顆番石榴或是50克左右的番薯，這樣可以避免運動過中血糖太低造成不適。至於最多人疑惑的「運動後到底可不可以吃東西」這件事，劉怡里也強調，運動後一個小時的「黃金時間」最適合攝取澱粉。

因運動過程會消耗人體做為能量的肝醣，導致我們疲累——此時補充優質澱粉類不但能補充體力，這些澱粉也不易轉成體脂肪；只不過要記得選擇加工少的澱粉類食物，否則吃進肚裡的恐怕還有糖份與油脂。

養成良好的運動習慣是減肥的不二門法。（Upslash@aloragriffiths）

劉怡里也補充，運動過程中不管是跑步還是重訓，這些行為都會使用到肌肉組織，當然使用久了也會造成耗損，這時選擇補充蛋白質不僅能修復損害，還能達到減脂增肌的效果。至於蛋白質要補充哪些呢？雞蛋、肉類都是好選擇，但仍要記得以適量為主，否則額外吃進過多的油脂反而對身體不利。

那麼該怎麼拿捏呢？劉怡里則說，運動後應掌握「3份澱粉：1份蛋白質」的原則，通常超商賣的地瓜一顆就等於3份澱粉，再搭配一顆茶葉蛋就剛好；或是你也可以選擇喝240c.c.的豆漿。 最後影片中也提到，如果減肥「卡關」的話，運動前半小時，或是運動過程中可以補充無糖綠茶與無糖黑咖啡，這都有助於脂肪代謝、突破瓶頸。

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