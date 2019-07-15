【多圖】胡杏兒介紹仔仔俾貓咪認識　葉翠翠堅持領養不棄養

近日應采兒在內地節目建議孕婦棄貓，指貓毛會令小孩氣喘，惹來愛貓人士狠批她無常識。其實懷孕婦女只要注要個人及家居衛生，貓咪跟孕婦及BB是可以共存，而明星媽媽胡杏兒及葉翠翠，二人懷孕時也照樣飼養貓咪，小朋友跟貓咪就像一家人，絕對不應該棄養，她們以身作則，讓大家知道貓咪並非孕婦的洪水猛獸。

胡杏兒已是兩子之母，懷孕至生育也堅持養貓。（胡杏兒IG圖片）

胡杏兒介紹仔仔給貓咪認識，而貓貓對小孩十分好奇。（胡杏兒IG圖片）

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胡杏兒繼2017年誕下長子李奕霆(Brendan)後，日前家中再添新成員，誕下二子李奕霖(Ryan)，可喜可賀，更讓人讚賞是她先後誕下兩子，但由懷孕至生育，一直也妥善照顧家中的貓咪，完全沒有出現應采兒所建議的棄養情況，愛貓之人的杏兒，高峰期曾飼養8隻貓咪，在兩子出世後更第一時間介紹新成員給家中貓咪認識，讓貓咪習慣有小孩子，同時以行動證明貓咪對孕婦及小孩，完全沒有害處，當然養貓人士一定要注意家居及個人衛生，保持清潔，而且接觸過貓咪及其糞便，也應該徹底清潔雙手後，才去餵小朋友進食，有衛生常識自然安心又放心。

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葉翠翠愛錫貓貓，貓貓以行動回應好主人。（葉翠翠IG圖片）

貓咪不但錫翠翠，更錫錫小孩子，仿如一家人。（葉翠翠IG圖片）

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至於同樣是愛貓一族的葉翠翠，育有兩名兒子周津羲(Jake)及Triton，支持領養不棄養的她，懷孕時繼續當一名負責任的主人，照舊愛錫家中貓咪，只是將鏟屎官一職交給丈夫，葉翠翠有廿多年的養貓經驗，儘管她對貓毛敏感，不慎吸入會流鼻水，但她對貓咪的愛心依舊不變，她認為這些都是可以處理的事情，每天清潔就可以避免，但棄養貓咪，小毛孩卻是死路一條，謹記小毛孩是家人，並非用來娛樂的玩具。

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