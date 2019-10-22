【金宵大廈】榮登內地劇集榜冠軍　編劇羅佩清仲受歡迎過主角

由李施嬅、陳山聰主演的無綫劇集《金宵大廈》在香港叫好叫座，結局收視達29.8點，第19集更創下全劇最高收視31.3點，而且討論度非常高，是在近月因政治因素影響之下仍能逆市高收的劇集。但原來《金宵大廈》的聲勢並不止步於香港，連內地觀眾都對它有極高評價，在著名的內地影視作品評分網站「豆瓣」的「華語口碑劇集－周榜」中，《金宵大廈》啟播已擠身每周10大受歡迎劇集，至大結局周更以8.5分登上榜首位置，而對上一次擠身10大的無綫劇已是由馬國明、郭晉安、李佳芯、唐詩詠主演的《白色強人》，但亦未有登上榜首。

「奇幻」、「穿越」兩個元素是最能夠吸引內地觀眾的原因。（「豆瓣」）

編劇羅佩清最受歡迎

雖然有大量網民都對李施嬅和陳山聰的演技和顏值有極高評價，不過卻遠遠不及《金宵大廈》的編劇羅佩清。其實觀眾最受落的地方，反而是各個單元的故事，更稱之為港版的「世界奇妙物語」，大讚編劇的寫故事能力，尤對每個單元所留下伏筆的串連性讚不絕口。不過故事中多段諷刺內地人的劇情卻令部份內地網民感覺編劇是「為黑而黑」。

羅佩清的部份作品：