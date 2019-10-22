【街頭邱比特】黑男與神級混血女友狂放閃　高質反擊網友毒言

台灣網路紅人黑男自製YouTube節目《街頭邱比特》打開知名度，經常在路上隨機幫單身男女配對，在網路上具有相當高人氣。黑男為別人牽紅線牽得多，早前終於都為自己找到另一半，比他細12年的女神級荷蘭混血靚女Lucy（盧蓁）。不過近日有網民對二人出言不遜，言辭侮辱，Lucy親自回應，被激讚言談大方得體高EQ。

黑男近年在街頭為無數男女配對，早前終於為自己「配對」成功，與女神級荷蘭混血美女拍拖，羨煞旁人。（IG／lucylu）

Lucy曾經是黑男幫助配對的對象，不過當時配對失敗，二人後來發展成情侶，不時在社交平台高調放閃。日前黑男上載一張與女友的合照，相中Lucy穿着Tube top和牛仔褲擺出回眸誘人pose，而黑男則在旁邊跳躍亂入，相映成趣。有位網友留言，言辭侮辱，「有夠膚淺又虛偽，還把配對的女生拿來自己X用，年輕的肉體很好用對吧呵呵，看來魯珍（Lucy）也是為了名氣甘願被大好幾歲的噁男上的膚淺女孩，不意外啊呵呵」，引來網友嘩然。

黑男與女友在IG甜蜜互動，但有網民留言侮辱二人虛偽和膚淺。（IG截圖／blackmancupid ）

面對網民出言侮辱，Lucy沒有退縮，並親自回應，希望大家不要只看表面而去評論別人和傷害別人：「網路上有這樣的人存在，才會導致許多公眾人物患了憂鬱症而離開了這個世界，我們本就不期望每個人能理解，並且喜歡我們，但我覺得真的沒必要對一個對你來說是陌生人的人惡言相向。」Lucy的回應獲網民大讚高EQ而非常大方得體。

Lucy回應網民留言，希望大家不要用言語去傷害別人。（IG截圖／blackmancupid ）

二人早前拍片被問及現時關係，Lucy 主動以親吻黑男作為答案，非常sweet！（影片截圖）