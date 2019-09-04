AngelaBaby孖碧咸拍廣告意外扯上國家主權　網友：澳門不是中國？

藝人不時於網上分享工作點滴，Angelababy最近同碧咸拍攝廣告，萬人迷喎就算BABY入行多年見慣靚仔，都不禁要即刻放合照上網同大家分享，而碧咸都有轉發回覆仲約定下次見，睇嚟合作得相當愉快，但BABY嘅留言意外惹來主權爭議被網友攻擊。

Angelababy最近同萬人迷碧咸拍攝廣告。（微博：AngelaBaby）

Baby上載幾張同碧咸嘅工作照，見到佢地輕倚巴士合照，又喺車廂中分享炸魚薯條，相當寫意，Baby留言話：「今天在澳門倫敦人和碧咸一起拍攝，午餐小貝特意為我們準備了倫敦正宗的Fish and Chips，超級美味！下次有機會來中國，我請你吃大閘蟹呀﹗」

仲可以一齊食炸魚薯條，真係羨慕死人。（微博：AngelaBaby）

碧咸都有轉發微博，仲話好期待食大閘蟹。（微博：DavidBeckham）

而碧咸亦馬上轉發微博並表示：「Great day filming with 澳門倫敦人 with angelababy in London. Happy that you enjoyed the fish and chips 🇬🇧! Looking forward to hairy crab the next time I am in China! 今天與澳門倫敦人和angelababy 在倫敦的拍攝順利完成。很高興你喜歡炸魚薯條🇬🇧! 期待來中國吃大閘蟹！」

留言之下二人仲有互動（微博：DavidBeckham）

點知有人捉住baby個留言扯上國家主權問題。（微博：AngelaBaby）

點知有部分網友就捉住Baby嘅一句「下次有機會來中國」大造文章，留言斥責Baby「澳門不是中國？」意外扯上國家主權問題。好在有心水清嘅網友幫手化解，表示留言中「澳門倫敦人」係一間將會開幕嘅酒店，喺碧咸嘅留言亦清楚寫明佢地「filming with angelababy in London」，如果唔係Baby分分鐘一身蟻，非常無辜。