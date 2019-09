AngelaBaby孖碧咸拍廣告意外扯上國家主權　網友：澳門不是中國？

藝人不時於網上分享工作點滴,Angelababy最近同碧咸拍攝廣告,萬人迷喎就算BABY入行多年見慣靚仔,都不禁要即刻放合照上網同大家分享,而碧咸都有轉發回覆仲約定下次見,睇嚟合作得相當愉快,但BABY嘅留言意外惹來主權爭議被網友攻擊。

Angelababy最近同萬人迷碧咸拍攝廣告。(微博:AngelaBaby)

Baby上載幾張同碧咸嘅工作照,見到佢地輕倚巴士合照,又喺車廂中分享炸魚薯條,相當寫意,Baby留言話:「今天在澳門倫敦人和碧咸一起拍攝,午餐小貝特意為我們準備了倫敦正宗的Fish and Chips,超級美味!下次有機會來中國,我請你吃大閘蟹呀﹗」

仲可以一齊食炸魚薯條,真係羨慕死人。(微博:AngelaBaby)

碧咸都有轉發微博,仲話好期待食大閘蟹。(微博:DavidBeckham)

而碧咸亦馬上轉發微博並表示:「Great day filming with 澳門倫敦人 with angelababy in London. Happy that you enjoyed the fish and chips 🇬🇧! Looking forward to hairy crab the next time I am in China! 今天與澳門倫敦人和angelababy 在倫敦的拍攝順利完成。很高興你喜歡炸魚薯條🇬🇧! 期待來中國吃大閘蟹!」

留言之下二人仲有互動(微博:DavidBeckham)

點知有人捉住baby個留言扯上國家主權問題。(微博:AngelaBaby)

點知有部分網友就捉住Baby嘅一句「下次有機會來中國」大造文章,留言斥責Baby「澳門不是中國?」意外扯上國家主權問題。好在有心水清嘅網友幫手化解,表示留言中「澳門倫敦人」係一間將會開幕嘅酒店,喺碧咸嘅留言亦清楚寫明佢地「filming with angelababy in London」,如果唔係Baby分分鐘一身蟻,非常無辜。