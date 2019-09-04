碧咸夫婦被爆完美家庭只是假象　二兒子Romeo生日派對失蹤影

美國萬人迷碧咸（David Beckham）與老婆「碧咸嫂」Victoria Beckham，以及四位子女一家六口經常在社交網站上大曬甜蜜，盡享天倫之樂，因此成為不少人心目中最甜蜜的一家人。然而，近日卻有人爆料指碧咸夫婦雖然經常對外展示「完美家庭」的一面，但卻沒有出席二兒子Romeo的17歲生日派對，質疑他們的溫馨模樣只是假象。

Romeo於上周五（30日）舉行生日派對，哥哥Brooklyn（左二）、弟弟Cruz（右二）和妹妹「哈七」（右一）都有出席，卻沒有碧咸夫婦的蹤影。（Instagram：@victoriabeckham）

有人爆料指碧咸夫婦雖然經常對外展示「完美家庭」的一面，但卻沒有出席二兒子Romeo的17歲生日派對，質疑他們的溫馨模樣只是假象。（Instagram：@victoriabeckham）

據外國傳媒引述，於9月1日踏進17歲的Romeo於上周五（30日）在英國倫敦一家高級餐廳舉行生日派對，除了Romeo的哥哥Brooklyn、弟弟Cruz和妹妹「哈七」（Harper）出席之外，更邀請了約七名賓客到場，可是卻沒有見到碧咸夫婦的蹤影。這個爆料人更稱：「碧咸和Victoria總是在Instagram塑造出完美的人生，經常大曬子女們的點點滴滴，但他們自己卻根本沒有去Romeo的生日派對。 」他亦指，整個生日派對的瑣碎事均由四位保姆一手包辦，碧咸夫婦並沒有參與其中。

碧咸於Romeo正日生日當天在Instagram發文祝賀。（Instagram：@davidbeckham）

Victoria在Instagram發文祝賀Romeo 17歲生日快樂。（Instagram：@victoriabeckham）

事實上，這個生日派對是在Romeo的17歲生日前一天舉行，而碧咸夫婦於Romeo的正日生日（1/9）當天，一家六口齊齊慶祝生日，不但為他準備「冬甩山」的生日蛋糕、為他唱生日歌，甚至在Instagram發文祝賀，愛意滿瀉。

碧咸夫婦於Romeo的正日生日（1/9）當天，一家六口齊齊慶祝生日。（Instagram：@victoriabeckham）

點擊觀看更多碧咸一家的照片：