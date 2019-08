碧咸14歲小兒子Cruz戀情曝光　擁歌唱天份曾推情歌融化女生？

David Beckham與太太Victoria Beckham一家每一位都是話題人物,被他們視為掌上明珠的小女兒Harper與三位帥氣兒子的生活日常更是眾人的焦點。繼哥哥Brooklyn Beckham與Romeo Beckham戀情曝光後,14歲的小兒子Cruz Beckham也被粉絲發現他與一長髮女生親密合照,一段戀情疑似正要萌生。

14歲的小兒子Cruz Beckham也被粉絲發現他與一長髮女生親密合照,有指是其女朋友。( IG_rcbeckhamfan)

照片上的Cruz Beckham一臉清澀,被長髮女生輕靠懷中,兩人輕鬆的坐在草地上,感覺如情侶般親密。只是除了這張相片外,便再沒有其他關於這個女生的消息。Cruz擁有歌唱天份,早在11歲時已曾推出個人單曲《If Every Day Was Christmas》,並把歌曲的所有收益捐給一家名為「Global’s Make Some Noise charity」」的慈善機構,秉承媽媽Victoria為公益慈善的積極付出。

Cruz擁有歌唱天份,早在11歲時已曾推出個人單曲《If Every Day Was Christmas》(IG_cruzbeckham)

從小開始Cruz便被指他是四位子女中長得最像父親碧咸,俊朗的臉孔加上對音樂的熱誠,讓人期待他於歌唱事業的發展。早前更有傳Cruz將參加韓國男團「The Man」的全球徵選會,消息到底屬實還有待考證,不過從多段Cruz自彈自唱的短片中確實可感受到令人驚艷的音樂才華。

Brooklyn Beckham

Brooklyn與現任女友Hana Cross愛得高調(IG_brooklynbeckham)

雖然碧咸是個球技出眾的足球明星,但他的三名兒子早明言無意於足球界發展,三人興趣各有不同。大兒子Brooklyn熱愛攝影,於帕森設計學院(Parsons School of Design)主修時尚攝影的他曾推出個人攝影集《What I See》,16歲時更為英國品牌Burberry拍攝Brit 香水系列廣告照,為模特兒女朋友Hana Cross拍攝的照片也登上了《Wonderland》雜誌封面,前途無可限量。

愛情方面,Brooklyn身邊總不乏女伴,繼拉扯不斷的Chloë Grace Moretz後,與現任女友Hana Cross愛得高調,明確表示自己正走向全新的生活。

Romeo Beckham

樣子較像Victoria的二兒子Romeo有意往網球運動發展(IG_romeobeckham)

另一方面,樣子較像Victoria的二兒子Romeo則往網球運動發展。當他早年為Burberry拍攝廣告後,大家都以為Romeo長大後會朝著模特兒這個方向發展時,他卻展現出對網球的熱愛。他不時於社交平台上上載練習網球的片段,又不時與網球明星切磋球藝,看來Romeo有意於網球界大展拳腳。

不過最為人關注的仍然是他與《Stranger Things》女主角Millie Bobby Brown的緋聞。碧咸全家也有追逐這位新時代演員的IG,而Victoria更曾公開表示對Millie的欣賞。現在連Cruz也追趕哥哥們的腳步,相信若相中的女生真的是其女朋友,未來還會有更多機會認識她。