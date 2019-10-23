安宰賢突刪IG所有照片　具惠善直言不再愛前夫：非常冤枉的離婚

韓國演員具惠善和安宰賢8月中宣布離婚，結束近兩年婚姻。（《新婚日記》照片）

韓國演員具惠善和安宰賢8月中宣布離婚，結束三年婚姻，兩人又不斷爆料隔空對罵，導致形象受損，具惠善一度宣布暫停工作回歸校園，而安宰賢被化妝品牌中止代言合約，亦婉拒出演tvN綜藝節目《新西遊記7》。今日（23/10）有網民發現安宰賢刪除Instagram的所有相片，外界推測安宰賢會否受離婚事件和近日雪莉離世事件打擊，影響情緒而刪除照片。

有網民發現安宰賢刪除Instagram的所有相片。（IG/@aaqbanjh）

外界憂慮安宰賢受離婚事件和近日雪莉離世事件打擊影響情緒。（視覺中國）

另外，具惠善接受韓國雜誌《Women Sense》訪問，透露過去三年與安宰賢生活時從沒大吵一場，所以對她而言「這是非常冤枉的離婚」。問及離婚風波後的想法，具惠善坦言「現在不愛他了，因為他不愛我」，又稱自己學會相信自己，而不是相信愛情。早前揚言暫時停工的具惠善亦表明將會復出，因為她不想令離婚留下傷痛，認為此事是人生經歷之一，未來會堅強活下去。

具惠善接受韓國雜誌《Women Sense》訪問，直言「這是非常冤枉的離婚」。（視覺中國）

早前揚言暫時停工的具惠善亦表明將會復出，因為她不想令離婚留下傷痛，認為此事是人生經歷之一，未來會堅強活下去。（視覺中國）

安宰賢和具惠善甜蜜時光已一去不返