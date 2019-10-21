NU’EST事隔六個月再出新專輯　黑色型格風現身回歸showcase

韓國男團NU'EST事隔六個月推出回歸樂壇，今日（21日）推出第七張迷你專輯《The Table》，五位成員JR、Aron、白虎、旼炫和Ren下午於首爾慶熙大學舉行回歸showcase，並首度公開主打曲《LOVE ME》的舞台。

（左起）Ren、白虎、Aron、旼炫和JR公開主打曲《LOVE ME》的舞台。（視覺中國）

主打曲《LOVE ME》旋律輕快，是一首講述當陷入愛情時的甜蜜心情的R&B歌曲。（《LOVE ME》影片截圖）

新專輯《The Table》以包含着不同感情的「愛」為主題，主打曲《LOVE ME》旋律輕快，是一首講述當陷入愛情時的甜蜜心情的R&B歌曲。親自參與專輯製作的白虎表示，以上的心情並非經驗之談：「如果我們都經歷過這種經歷的話，就是非常有歷練的人生了！」他透露自己翻看了電視劇《鬼怪》，並透過看與愛情相關的影片、網站和專欄獲得靈感。

白虎透露自己透過電視劇《鬼怪》獲取創作靈感。（視覺中國）

JR在隊中擔任rapper，在新專輯中第一次讓粉絲們聽他唱歌的聲音。（視覺中國）

隊長兼rapper JR特別推薦專輯中沒有任何rap、只用歌聲構成的慢歌《假如我們相愛》（우리가 사랑했다면／If We）：「第一次讓粉絲們聽我唱歌的聲音，對我來說是個很大的挑戰，所以 錄製這首歌時很緊張，很擔心能不能做好。」

Ren（《LOVE ME》MV截圖）

Aron（《LOVE ME》MV截圖）

旼炫（《LOVE ME》MV截圖）

《The Table》一共收錄六首歌，包括《Call me back》、《LOVE ME》、《ONE TWO THREE》、《Trust Me》、《Stay Up All Night》（밤새）和《假如我們相愛》（If We），主打曲《LOVE ME》的MV亦已在YouTube公開。

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