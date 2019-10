NU’EST事隔六個月再出新專輯　黑色型格風現身回歸showcase

韓國男團NU'EST事隔六個月推出回歸樂壇,今日(21日)推出第七張迷你專輯《The Table》,五位成員JR、Aron、白虎、旼炫和Ren下午於首爾慶熙大學舉行回歸showcase,並首度公開主打曲《LOVE ME》的舞台。

(左起)Ren、白虎、Aron、旼炫和JR公開主打曲《LOVE ME》的舞台。(視覺中國)

主打曲《LOVE ME》旋律輕快,是一首講述當陷入愛情時的甜蜜心情的R&B歌曲。(《LOVE ME》影片截圖)

新專輯《The Table》以包含着不同感情的「愛」為主題,主打曲《LOVE ME》旋律輕快,是一首講述當陷入愛情時的甜蜜心情的R&B歌曲。親自參與專輯製作的白虎表示,以上的心情並非經驗之談:「如果我們都經歷過這種經歷的話,就是非常有歷練的人生了!」他透露自己翻看了電視劇《鬼怪》,並透過看與愛情相關的影片、網站和專欄獲得靈感。

白虎透露自己透過電視劇《鬼怪》獲取創作靈感。(視覺中國)

JR在隊中擔任rapper,在新專輯中第一次讓粉絲們聽他唱歌的聲音。(視覺中國)

隊長兼rapper JR特別推薦專輯中沒有任何rap、只用歌聲構成的慢歌《假如我們相愛》(우리가 사랑했다면/If We):「第一次讓粉絲們聽我唱歌的聲音,對我來說是個很大的挑戰,所以 錄製這首歌時很緊張,很擔心能不能做好。」

Ren(《LOVE ME》MV截圖)

Aron(《LOVE ME》MV截圖)

旼炫(《LOVE ME》MV截圖)

《The Table》一共收錄六首歌,包括《Call me back》、《LOVE ME》、《ONE TWO THREE》、《Trust Me》、《Stay Up All Night》(밤새)和《假如我們相愛》(If We),主打曲《LOVE ME》的MV亦已在YouTube公開。

點擊觀看更多showcase精彩照片,以及MV圖片: