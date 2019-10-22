張娜拉、文根英新劇回歸小銀幕　 兩代元祖國民妹妹正式對撼

國民妹妹IU（李知恩）主演的《德魯納酒店》成為年度高收視劇集，人氣再度飆升，近日兩位元祖級國民妹妹文根英（又稱：文瑾瑩）和張娜拉相繼憑新劇《抓住幽靈》和《VIP》回歸，而文根英更是事隔四年再主演電視劇，備受觀眾期待。

現年32歲的文根英於12歲出道，2000年憑在《藍色生死戀》中飾演童年版宋慧喬廣為人知，更接連勇奪百想藝術大賞、大鐘獎、青龍獎等各大指標性獎項，自此多次機會擔任女主角。然而她的演藝之路並非一帆風順，兩年前她突然患上急性骨筋膜室綜合症候群，甚至面臨截肢危機，經過四次緊急手術後，病情才逐漸穩定。

文根英於12歲出道，2000年憑在《藍色生死戀》中飾演童年版宋慧喬廣為人知，成為國民妹妹。（網上圖片）

她去年在綜藝節目《越線的傢伙們》更自嘲自己體重達到出道以來的新高，連很多衣服都穿不下。（網上圖片）

停工休息一年多後，文根英被韓媒指她肥腫難分，由童星變大媽，她去年在綜藝節目《越線的傢伙們》更自嘲自己體重達到出道以來的新高，連很多衣服都穿不下。不過從《抓住幽靈》的劇照中可見她已經狀態回勇，與肥肉說再見，同時亦是她自2015年《村莊：阿雉阿拉的祕密》後的首部劇集，令人倍感期待。

文根英在《抓住幽靈》中，飾演地鐵警察隊的行動派新人劉琳。（VIU）

《抓住幽靈》已於昨晚（22日）首播，講述地鐵警察隊為了抓住幽靈，行動派新人劉琳（文根英飾）和思考派老手高智碩（金善浩飾），展開了恐怖又搞笑的搜查故事，觀眾可到「黃Viu煲劇平台」免費追看。

張娜拉早年憑《開朗少女成功記》及《紅豆女之戀》等電視劇爆紅成為國民妹妹。（網上圖片）

現年38歲的張娜拉早年憑《開朗少女成功記》及《紅豆女之戀》等電視劇爆紅成為國民妹妹，近年她依然推出多部作品，包括《Go Back夫婦》及《皇后的品格》深得觀眾歡心，然而沒有變過的依然是她的最強童顏，「凍齡美女」絕非浪得虛名。

張娜拉去年憑《皇后的品格》中飾演被丈夫背叛和企圖殺害的復仇皇后轉型成功。（網上圖片）

張娜拉出道初期多次扮演外表開朗，但背負著悲痛過去的角色，然而去年憑《皇后的品格》中飾演被丈夫背叛和企圖殺害的復仇皇后轉型成功，獲頒《SBS演技大賞》「女子最優秀演技賞」及《首爾國際電視節》「韓流連續劇女子演技獎」。

張娜拉在劇中與李相侖結婚，但看似美滿的生活將逐步瓦解。（VIU）

張娜拉將緊接於本月28日首播的懸疑愛情劇《VIP》中，飾演百貨公司VIP專職組次長羅貞善，外表開朗的她，有著不為人知的痛苦，與組長朴成俊（李相侖飾）結婚後，因為意想不到的秘密，令看似美滿的生活逐步瓦解，觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼韓國進度。

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