梁凱寧IG分享前線採訪時食催淚彈　離職後終能暢所欲言？

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

前無綫新聞主播梁凱寧（Maggie）在新聞部任職六年間，向來甚少在社交網站公開發表個人言論，上月梁凱寧正式離開無綫新聞部，回復「自由身」的Maggie離職後馬不停蹄飛到斯里蘭卡做義工，宣揚民主與自由的重要性，敢言的作風與擔任新聞小花時的她判若兩人。

梁凱寧（Maggie）在新聞部任職六年間，向來甚少在社交網站公開發表個人言論。（Instagram：@maggieleung0722）

昨晚（20日）Maggie在Instagram限時動態分享兩張照片，其中一張是她兩個月前到示威現場採訪時所拍攝的照片，相中的她戴上眼罩、頭盔、面罩及穿上螢光背心，Maggie寫道：「兩個月前，攝於風平浪靜時，然後再食催淚彈。」另一張照片則爲一名前線記者在彌漫着一片藍色的空氣中舉起相機報道的一刻，並寫上「Journalist（記者）」的字眼，為所有在現場奮身報道的記者表示尊敬。

梁凱寧分享兩個月前自己戴上眼罩、頭盔、面罩及穿上螢光背心到現場採訪的照片。（Instagram：@maggieleung0722）

梁凱寧分享一名前線記者在彌漫着一片藍色的空氣中舉起相機報道的照片。（Instagram：@maggieleung0722）

+9
+8
+7
前無綫主播梁凱寧離巢後即飛斯里蘭卡　任義教宣揚民主自由
前主播梁凱寧IG貼與麥詩敏合照　網民驚呼：回去TVB？
TVB主播梁凱寧《晚間新聞》向觀眾道別：多謝支持，各位再見！
被TVB雪藏不是世界末日！　盤點五位被急凍後事業更輝煌藝人
「安心事件」TVB失愛將黃心穎　離巢女藝人仲有邊幾個？
周國賢微博寫「再見」疑告別內地市場？　唱片公司：不是這意思！
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。