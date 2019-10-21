梁凱寧IG分享前線採訪時食催淚彈　離職後終能暢所欲言？

前無綫新聞主播梁凱寧（Maggie）在新聞部任職六年間，向來甚少在社交網站公開發表個人言論，上月梁凱寧正式離開無綫新聞部，回復「自由身」的Maggie離職後馬不停蹄飛到斯里蘭卡做義工，宣揚民主與自由的重要性，敢言的作風與擔任新聞小花時的她判若兩人。

梁凱寧（Maggie）在新聞部任職六年間，向來甚少在社交網站公開發表個人言論。（Instagram：@maggieleung0722）

昨晚（20日）Maggie在Instagram限時動態分享兩張照片，其中一張是她兩個月前到示威現場採訪時所拍攝的照片，相中的她戴上眼罩、頭盔、面罩及穿上螢光背心，Maggie寫道：「兩個月前，攝於風平浪靜時，然後再食催淚彈。」另一張照片則爲一名前線記者在彌漫着一片藍色的空氣中舉起相機報道的一刻，並寫上「Journalist（記者）」的字眼，為所有在現場奮身報道的記者表示尊敬。

梁凱寧分享兩個月前自己戴上眼罩、頭盔、面罩及穿上螢光背心到現場採訪的照片。（Instagram：@maggieleung0722）

梁凱寧分享一名前線記者在彌漫着一片藍色的空氣中舉起相機報道的照片。（Instagram：@maggieleung0722）