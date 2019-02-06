好老公鷲哥新年下廚煮團年飯　大方晒磁性歌聲唱新年歌

年又過年轉眼間又到農曆新年了，意味著家家戶戶開始辦年貨添新衣﹑忙前忙後準備一餐豐盛的團年飯，圍坐在桌前你敬我我敬你度過這個傳統節日。正正因為如此無比重要，即使在外的遊子都會想盡辦法歸家感受「年味」，而身為在外打拼的新加坡人「鷲哥」吳岱融亦如是，新年期間將放下所有工作回新加坡過年，陪伴家人享受喜樂迎春的年味。

鷲哥新年期間將回新加坡過年。（葉志明攝）

新加坡是一個多民族共存的國家，因為有華人的關係而帶來了農曆新年的習俗，雖然年味不及兩岸三地來得有氣氛，但仍有當地特殊的「新式過年」習俗。而身為當地人的鷲哥就難得同大家分享：「同樣有好多地方都沒開的，他們好喜歡「撈起」（撈魚生），我有時候看到這些覺得很不環保，因為撈完一大碟之後有很多剩就扔掉了。不管如何都是一種文化，或許之後叫他們撈少一點吧！其他的話基本上一樣，大家互相拜年吃團年飯都是唐人沒有太大分別。」

過新年一家團聚吃團圓飯是重頭戲，而對於難得回家陪伴家人的鷲哥來講相當重視，對於這一餐飯他更會親力親為添：「團年飯會同家人一齊整，太太可能煲個湯我就炒碟青菜預計是這樣。之前在香港同家人叔叔﹑姑姐過年，因為我們是潮州人關係所以會整一些蝦卷﹑魚卷﹑鵝片等，氣氛好濃厚。但今次就不會了，最重要是一家團聚，齊齊整整吃飯最開心。」言語中雖然只講出一道道平凡的菜餚，但可以感受到他以家人為重的心，難怪被封為「好爸爸﹑好老公」代表。

鷲哥認為新年一家人團聚最重要。（葉志明攝）

鷲哥表明團年飯會同太太齊齊下廚。（葉志明攝）

講到自身為潮州人他亦大方分享潮州人過新年的習俗，不過到他這一輩好多習俗已經慢慢式微：「之前我爸爸在生的時候，他就會準備好多拜祖先的東西，而潮州人好似夜晚12點就會迎財神。基本上這一些習俗我叔叔﹑姑姐都會Keep著，來到我這一輩已經好多東西都不會做了，正如潮州話我已經半桶水，聽就聽得明講就不會講好多，到我仔仔這一輩他就根本不會，還說是「火星話」添。」不過他就覺得無所謂，皆因只要大家能溝通到就沒問題：「好似新加坡是一個多種語言國家，基本上一句說話有好多種講法，廣東話﹑馬拉話﹑國語﹑潮州話，最重要的是溝通到就可以。」

身為潮州人的鷲哥，原來已經對於家鄉的習俗不太懂了。（葉志明攝）

自2015年重返香港電視圈，2016年憑《巨輪II》的高天鷲再創演藝事業高峰的鷲哥，這幾年可以話豬籠入水劇接劇戲約不斷。對於新年會封幾多利是他就保留神秘：「今年算是第一次同太太﹑仔仔在新加坡過年，我同太太基本上都是少出去的，不過一定會包一點在身上，今次就包坡幣1對5點幾我想想看再包幾多。」講到新年願望喜歡運動的他就覺得最重要身體健康。

鷲哥對於封幾多利是就保持神秘。（葉志明攝）

鷲哥展現歌喉唱新年歌祝福大家。（葉志明攝）

另外，達入「耳順之年」（60歲）鷲哥亦推出了人生第二張唱片，幾首歌曲在網上的回響都十分大。難得回新加坡過年前他接受《香港01》的訪問，鷲哥亦大方展現歌喉清唱兩首新年歌祝福大家，聲線磁性的他唱得活潑暸亮十分動聽，配上舞蹈動作更令人視覺上得到享受，哄得身旁不少工作人員捧腹大笑。

場地提供：香港金域假日酒店Osteria意大利餐廳