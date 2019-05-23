吳岱融唱歌拍MV騷舞功　鷲哥強勢必奪2019樂壇新人獎？

即將「登陸」的吳岱融（Hugo）近年憑無綫劇《乘勝追擊》（2017）中一句「臭雞」對白而成為全港網民響應的話題人物，其角色名「鷲哥（高天鷲）」更加成為自己的代名詞，效果有如大家叫家燕姐做「好姨」、又或者稱謝天華做「Laughing哥」、「大小姐」或「送水輝」等。其實「鷲哥」並不只是演技出色，歌藝亦都非常了得！去年為紀念結婚周年，鷲哥更憑歌寄意，灌錄了一首國語歌《回去愛你十億秒》，今年亦推出專輯。但鷲哥的能力又豈止唱情歌？近日他又再改編了一首「新疆民謠」成為唱跳曲《DLATT》（Dancing Laughing All The Time），更去找來多位美女到沙灘拍MV，兼且大騷舞功！

鷲哥真係寶刀未老呀：

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鷲哥表情包：

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「我跳開芭蕾舞」

看過MV之後真的大吃一驚，想不到鷲哥除了跳得扭得之外，就連一字馬都輕鬆做到，鷲哥接受《香港01》記者時說：「其實我一直都做到，只不過好少會騷畀人睇啫！費事畀啲人話我曬命，話晒我都就嚟60歲。」今次鷲哥的這首《DLATT》是希望可以勉勵其它人，即將「登陸」的他仍然可以實現夢想。至於鷲哥的舞功，原來是源自三十多年前：「嗰時我喺新加坡當兵，大概1984年左右啦，嗰時我加入咗民工隊，每日就係學吓跳舞呀、話劇同唱歌咁，咁我就係喺嗰度學跳芭蕾囉！之後我都keep住會每日拉筋，又會做瑜伽咁。」

鷲哥還透露自己正籌備於8月底開騷！（受訪者提供）

勢做樂壇新人？

近年鷲哥總共推出了5首歌，分別為《回去愛你十億秒》、《水霞風雲》、《我的朋友不簡單》、《風大浪大》以及最新這首《DLATT》，當中包括粵語、國語、英文、舞曲、快歌、慢歌，非常多元化！問他可有機會在各大樂壇頒獎禮分一杯羹？鷲哥笑言：「呢個要睇公司點安排喇！其實我都唔會去諗呢樣嘢啦，我只係想完成自己嘅心願。至於會唔會有提名都冇所謂啦，我都有上過《勁歌金曲》㗎。我最希望嘅只係多啲人睇到囉！」

鷲哥的年輕照和「民工隊」的朋友：