女團個人IG大公開　Irene@Red Velvet美圖個半月吸220萬追蹤

不少明星藝人都會透過IG和Twitter等與粉絲溝通，但不少韓國偶像卻出道幾年都未有開通個人IG。偶像開個人IG分享私生活，粉絲固然非常高興，可是公司卻擔心追蹤人數會反映人氣高低，出於保護通常都會在出道幾年後才再開通。近半年Red Velvet、MOMOLAND、CLC和gugudan等女團都陸續開個人IG，就讓小編為大家整理一下！

Irene開通個人IG後，更新得非常頻密！（IG/@renebaebae）

Red Velvet Irene：

曾經講過自己不懂經營社交平台的Red Velvet Irene，終於在9月開通個人IG。Irene出道5年終於擁有IG，正式開通的首天更因過多追蹤而發生故障，帳號離奇消息幾天。短短個半月內，Irene的追蹤人數已超過220萬，可見她的人氣果然非常高！而Irene更是Insta中毒，頻密更新大量生活照外，自拍照的數量也相當多，簡直就是淨化粉絲的眼球。

MOMOLAND Nancy IG開通幾天就被惡意破壞，粉絲可能又要等待一段時間了。（IG/@gru_g.ru）

MOMOLAND Nancy：

爆紅女團MOMOLAND在出道的第3年，成員近日也陸續開通個人IG，進一步與粉絲溝通交流，當中混血美女成員Nancy的IG更是新鮮滾熱辣出爐！自出道起憑着精緻五官和姣好身材，電暈大量少男粉絲的Nancy，IG開通一天已有高達近8萬粉絲追蹤。她亦大方上傳多張近照，回饋粉絲的支持，相信大家都非常期待她之後的活躍。不過小編剛發現，Nancy IG疑似被黑客入侵而暫時消失。

世正上傳的第一批美照，正正就是香港的旅行照片。（IG/@clean_0828）

gu9udan金世正：

2016年出道的gu9udan也開通了成員的個人IG，當中曾是限定女團I.O.I一員的金世正，短短一個月未夠已有近17萬人追蹤，果然不枉她「人氣王」的稱號。金世正開通IG後，首次上載的照片更是在近期在香港旅行的照片，相信香港粉絲特別覺得有親切感。在組合少有性感打扮的她，更驚喜在個人IG小露性感，為粉絲帶來另一面的金世正。

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