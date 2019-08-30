Red Velvet Irene、Wendy無法開個人IG？　神顏自拍公開或有難度

近日帶着新歌《Umpah Umpah》回歸的韓國女團Red Velvet，成員Seulgi、Joy和Yeri早前都分別開通了個人IG與粉絲更直接溝通，唯獨Irene及Wendy未有跟上隊友。而昨天（29日）5人出席電台節目時，就講起Irene和Wendy沒法開個人IG的原因，難道粉絲以後很難才能欣賞到二人的靚相？

Red Velvet一直都有團體的官方IG，不時上載5位成員的近照，向粉絲大派福利。最近Seulgi、Joy和Yeri更開通個人IG，短時間內已有超過200萬名Followers追蹤，Joy的追蹤人數更已衝破330萬，不少粉絲都期待Irene及Wendy都有開通個人IG的一天。可是昨天Red Velvet在電台節目上，提到有關開IG的話題，Irene和Wendy坦言「可能未必有機會了」。被問到不用社交媒體的原因，Irene誠實表示：「我不懂，以甚麼方法去用也不知道。」自言是一名「網絡白痴」。

Red Velvet官方IG上，不時分享成員們的合照。（IG/@redvelvet_smtown）

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隊長Irene擁有令人羨慕的神顏，卻可惜地不常玩IG。（IG/@redvelvet_smtown）

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其後，沒有使用IG習慣的Irene竟大爆Wendy也是一名「機器白痴」。Irene講到：「Wendy上載一張照片要一個半小時，一次能夠上載數張也不知道。照片裁好大小後，又要重新再修一次圖。」被Irene一同拖下水的Wendy立即反駁自己並不是機器白痴。她表示只是因為有太多濾鏡選擇，所以每次才會花很長時間，間接承認了上載一張照片要90分鐘的事實，引來大家的笑聲。Irene和Wendy暫未有開通個人IG的計劃，粉絲都感到略為可惜，表示希望二人也可以多點與粉絲分享生活近照。

慘被Irene拖下水的Wendy，間中都有在團體IG上載自拍美照。（IG/@redvelvet_smtown）