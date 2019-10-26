【多圖】鄭爽北京活動外貌變得判若兩人　鼻頭肉向前誇張延伸

即時娛樂
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內地女星鄭爽，憑2016年跟楊洋合作的《微微一笑很傾城》而爆紅，鄰家女孩的清純氣質，為她俘虜了不少男粉絲，而她在2013年亦直認曾經整容，只是其後很後悔，已將鼻內的填充物取走。近日鄭爽在北京出席品牌活動，卻被發現容顏疑似再進化。

昔日的鄭爽臉頰較為圓潤。（視覺中國）

近日「鄭爽鼻子」成為熱搜，皆因她在北京出席活動時，雖然一身螢光衣服潮到爆裂，但網民卻被她的容顏嚇親，本身已經纖瘦得誇張的她，臉頰再次凹陷成為V煞臉，而鼻子亦變得更加挺直，鼻頭也向前延伸出半圓球體，跟昔日較扁平的鼻子，可謂完全無回事，有網民質疑她再次整形，也有網民認為只是化妝令五官變得更加立體。

近日鄭爽出席活動，被發現鼻頭有大改變。（視覺中國）

鄭爽高清靚相：

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鄭爽曾經表示自己有一段時間很自卑，所以選擇整容優化自己，眼角、嘴角也曾後天加工，而鼻子更是隆得又高又挺。雖然鄭爽承認整容，但對此也十分後悔，在當時男友張翰陪同下，到醫院取出鼻內的填充物，而她敢言的作風，更獲得粉絲喜愛及支持。但今年中鄭爽顴骨上的蘋果肌開始下垂，鼻子亦歪向一邊，讓網民大嚇一跳，至今鄭爽容顏再次進化，臉頰及鼻子亦有改變，靚不靚卻是見仁見智。

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