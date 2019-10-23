GD週六退伍預三千粉絲包專車迎接　軍營地區爆豬瘟公司勸勿前往　

去年二月入伍的BIGBANG隊長GD（G-Dragon）轉眼將完成兵役，並預定於本週六（26日）退伍，預料會有近三千名粉絲到場迎接GD的歸來。可是今天（23日）GD所屬的YG娛樂發公告指，因GD軍營所在地區爆發豬瘟，勸籲粉絲請勿前往退伍現場。

早前韓國鐵原郡證實發現兩宗非洲豬瘟病例，剛好就是BIGBANG GD、太陽和大聲正在服役的地區。雖然豬瘟不會傳染人，可是礙於GD將於本週六退伍，太陽及大聲也相繼於下月退伍，預料會有大批粉絲到訪軍營附近地區。因此YG娛樂今向粉絲發出公告，為免病疫擴散，有關部門會加強防疫措施外也呼籲粉絲盡量避免到訪退伍現場，以保障自身安全。

GD去年二月入伍，轉眼間將於本週六正式完成兵役。（SPOTV NEWS）

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為了迎接GD皇者歸來，有來自世界各地的粉絲（GD_fanunion）在Twitter舉辦聯合活動。除了在網上發起應援活動外，亦安排了專車接送粉絲到軍營迎接偶像。根據《亞洲經濟日報》的報道指，申請迎接活動的粉絲人數已高達2100人，加上部份自發去迎接GD的粉絲，現場可能將會有三千人聚集，場面必定非常熱鬧。不過未知今天公司通告一出後，會否有粉絲改變想法，取消到訪退伍現場的計劃呢？

GD粉絲發起應援活動，未知迎接活動會否受影響呢？（Twitter/@GD_fanunion）