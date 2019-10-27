小S化身無面男與女兒開萬聖節派對　落力Cosplay網民大呼唔認得

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台灣女星徐熙娣（小S）與三個女兒Elly、Lily和許老三一向感情要好，經常在社交網站大晒女兒們的有趣生活點滴，大受網民歡迎。臨近萬聖節，小S昨日（26日）帶住三個女兒落足力齊齊cosplay，搞鬼模樣逗笑不少網民。

小S帶住三個女兒落足力齊齊cosplay。（小S Instagram：@elephantdee）

由照片所見，大女兒Elly裝扮成怪誕屍新娘、二女兒Lily扮演《自殺特攻‬》中的魅女巫（Enchantress），而細女許老三則最受矚目，身穿白雪公主的公主裙，臉上則戴上一個有着超大疤痕的畸形面具，令扮成了《千與千尋》無臉男的小S都直言不能直視：「許老三有點太噁，我則真的很像劇中人物，可有可無！」

大女兒Elly裝扮成怪誕屍新娘。（小S Instagram：@elephantdee）

二女兒Lily扮演《自殺特攻‬》中的魅女巫（Enchantress）。（小S Instagram：@elephantdee）

細女許老三身穿白雪公主的公主裙，臉上則戴上一個有着超大疤痕的畸形面具。（小S Instagram：@elephantdee）

然而，四人實在太努力「喬裝」，網民紛紛大讚她們認真，同時亦表示認不出她們：「許老三在哪？」、「扮太成功我一直找不到巨星本人」、「大姐還是漂亮的」、「老二的造型很好看」，吸引大批網民留言。

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