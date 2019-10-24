應援手燈不再是偶像專利　66歲文在寅成首位獲偶像級待遇韓國總統

近年幾乎所有韓國偶像歌手們，都推出自家官方應援手燈，身為粉絲更必定人手一支，去演唱會時為心愛的偶像打氣支持！現今的應援手燈不再是舊時那些粗製濫造的廉價「螢光棒」，無論在外觀設計、還是功能、顏色上等等方面已進化得相當成熟，價格亦因此變得更有份量，由$150至$300元不等。然而，應援手燈已不再是年輕偶像歌手的專利，就連66歲的韓國總統文在寅都有一支專屬應援手燈，是韓國史無前例擁有偶像級待遇的總統！

文在寅非常受歡迎。（Instagram：@thebluehouse_kr）

粉絲必定人手一支應援手燈，去演唱會時為心愛的偶像打氣支持！（Twitter：@smtownglobal）

現今的應援手燈不再是舊時那些粗製濫造的廉價「螢光棒」，無論在外觀設計、還是功能、顏色上等等方面已進化得相當成熟。（Twitter：@HSW_officialtwt）

文在寅的粉絲後援會「gentlejaein」近日在Twitter宣布，正在為總統製作一支應援手燈，並取名為「月亮棒」或「寅寅棒」。由於文在寅的姓氏「文」在韓文發音裏與月亮的英文「moon」發音一樣，所以他的花名叫「月亮」，手燈的設計亦因此與月亮有關。在透明的半圓形水晶球造型蓋裏，是一個月球狀的模型，開手燈後發出紫藍色的光芒，十足在夜空裏的月亮一樣，而透明蓋外更印上了「以民為本」的字眼。最特別的是，手燈上的手柄能夠單獨拆開，瞬間當成一盞夜燈，一物兩用。

文在寅的粉絲後援會「gentlejaein」近日在Twitter宣布，正在為總統製作一支應援手燈，並取名為「月亮棒」或「寅寅棒」。（Twitter：@gentlejaein）

文在寅的粉絲後援會「gentlejaein」有多達85000名粉絲，受歡迎程度拍得住偶像歌手！（Daum Cafe）

應援手燈不再是偶像的專利！（網上圖片）

gentlejaein稱，應援手燈現時仍在數量調查階段，製作時間需要兩至三個月，而價格則視乎粉絲訂購數量，如果較少，就會相對地貴。然而，消息傳後已火速引起廣大韓國民眾注意，連不少偶像團體粉絲們都紛紛表示想入手一支「月亮棒」，估計屆時必定引起搶購風潮！

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