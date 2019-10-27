李榮浩演唱會突放閃「感謝我老婆丞琳」　女方低調ig加油超sweet

李榮浩升格為「台灣女婿」後，日前二度登上台北小巨蛋舉辦「年少有為」巡演，吸引1萬1千名粉絲朝聖，票房約2750萬元（台幣，下同）；不同於2年前開唱，當時還是女友身分的楊丞琳擔任嘉賓，遭男友激吻臉頰，大方放閃，楊丞琳升格「李太太」後，反而神隱台下當觀眾，有意把所有光芒都留給老公。

老婆楊丞琳下午先在ig限動分享李榮浩為演唱會團拜帥照，寫道「預祝演唱會順利」；李榮浩開唱後，媒體詢問楊丞琳是否有到現場，她的經紀人也以「私下行程就不透露，謝謝大家關心」，刻意不透露楊丞琳的行蹤；晚間楊丞琳又於ig限動，分享在場內環拍全場滿滿的觀眾，寫道「滿座」，2字滿是為老公超強人氣感到驕傲。

婚後低調放閃更sweet 李榮浩的台上視角與楊丞琳的觀眾席視角（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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而到場觀賞嘉賓，包括林宥嘉、陳妍希、黃小柔、張琪惠、徐佳瑩等，還有張書豪與歐陽妮妮這對緋聞情侶，李榮浩台上表示：「我全家都來了，還有很多藝人朋友，名號太響怕造成動亂，我就不講了。」而後說自己其實是怕打擾朋友的人，如果對方不提，自己也不好意思開口邀約，冷不防一句：「感謝我老婆丞琳。」狂放閃光。

李榮浩在開場穿螢光綠全套西裝、裡面沒穿，一直被粉絲哄脫衣，他嘴上雖說「為台北粉絲有練肌肉」、「晚點會脫」，但似乎因太座隱身台下，李榮浩整場還是惜「肉」如金，無緣讓粉絲看到他自封的「營養不良肌」。

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