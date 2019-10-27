黑澀會Apple街頭化身「真人版春麗」　旗袍過短一曲腳即震撼粉絲

台灣女星Apple（黃暐婷）日前與妹妹瑤瑤（黃喬歆）和好友小優齊齊放下工作，去日本大阪、京都及奈良等地旅行，並在Instagram分享多張閨蜜照。去旅行當然少不了悉心打扮影靚相，不但換上日本和服，Apple更與瑤瑤在街頭cosplay春麗，大晒姣好身形。

Apple、瑤瑤和小優在京都特意換上和服，三人三色的和服各有特色。（Apple Instagram：@appleweiting）

她們在京都特意換上和服，三人三色的和服各有特色。Apple在Instagram透露自己是第一次穿和服，幸好有好姊妹瑤瑤和小優一起才有勇氣嘗試：「要不是有姐妹一起穿，真的很懶得做這件事，穿和服跟木屐真的是累死人！日本女生好強，有姐妹一起穿和服一起走的累個半死拍照又美個半死真好！」

Apple和瑤瑤更撇甩小優，在日本街頭cosplay春麗。（瑤瑤Instagram：@qiaoxinhuang）

去到年輕人最愛的環球影城，Apple和瑤瑤更撇甩小優，在日本街頭cosplay春麗，換上開叉的旗袍，盡顯二人的姣好身材之餘，亦大曬白滑長腿，非常養眼。Apple直言這樣打扮感到有點羞恥，不過也穿得很開心：「難得大阪環球萬聖節才敢恥度無下限穿成這樣，結果其他人都超認真妝扮好厲害！」瑤瑤更自嘲她們兩姐妹簡直「有毛病」：「網上淘了兩件旗袍，因為擔心穿不下所以s、m號各買一件，剛好給我姐穿。」小優則大感無奈站在兩位春麗中間擺甫士，並表示自己就像路人一樣，「吃醋」言論逗笑一眾網民。

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