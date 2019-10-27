Super Junior神童體重達高峰116公斤　自爆患兩病決心搣甩90磅

Super Junior出道多年仍擁有大批粉絲，提起成員神童，相信大家必定會立即想起他圓滾滾，在韓國偶像中完全不常見的身型。神童雖然身材較龐大，可是跳起舞上來絕對非常敏捷，加上口才了得，出道以來的人氣也相當高。可是近日神童自爆體重已高達116公斤，為了健康迫不得已下需要緊急減肥！

神童日前在IG宣布正式開始減肥，情況更嚴重至需尋求專門減肥公司的協助。神童自爆最近的體重已達至高峰的116公斤（約255磅），於是他決心減肥。根據韓國傳媒報道，神童嘗試過多個減肥方法都失敗，除了體力不足以應付舞蹈外，他更被驗出高血壓及高血脂，所以只好向專家求助。而這次神童的目標更是減去41公斤（約90磅），足足是一個少女的體重。

神童自爆最近的體重已達至高峰的116公斤！（IG/@earlyboysd）

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早在今年8月中，神童已曾因健康出現問題而要全面停止演藝活動，情況令粉絲擔心。幸好神童身體及時康復，順利趕上Super Junior的回歸活動。對於這次偶像下定決心一次減去90磅，大部分粉絲都非常支持，留言為神童打氣表示「哥哥的健康畢竟才是最重要」。隊友圭賢、東方神起昌珉和歌手DinDin等好友都有留言鼓勵他，相信粉絲都非常期待神童減肥成功的一天！

神童曾一度減至93公斤，可是體重後來又再次反彈。（Naver）

神童其實都瘦過？