趙薇《演員請就位》大方談對整容睇法：別整得跟別人太像就好

從演員成功轉型當導演的趙薇，最近在大陸綜藝節目《演員請就位》中再度擔任導演，挑戰限時導戲。而她受訪時談到因在乎顏值而去整容，坦言就是把「雙刃劍」。

趙薇從演員成功轉型當導演，最近在大陸綜藝節目《演員請就位》中挑戰限時導戲▼

趙薇並未百分百的否定或認同整容，而是以不同角度立場述及對整容的看法，而她先是說道「顏值是把雙刃劍」，認為演員若沉迷於顏值，通常會變成了捆綁他的繩索：

如果你的注意力在自己的外形多過自己對表演的興趣和理解，那也不怪觀眾罵你「光長得好看又不會演戲」 趙薇《演員請就位》

《還珠格格》小燕子、《情深深雨濛濛》陸依萍…趙薇歷年曾成功塑造不少經典角色▼

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不過她並非否定整容，認為若藉由整容改變外貌而增加了自信，產生了希望，「那整容就是一個很好的醫生」，但其實有很多自然漂亮的女生選擇整容，那就可能成為一個殺手了。

她也以導演的角度說道：「導演要拍一部戲，希望形形色色的面貌的人來呈現的時候，她就會覺得怎麼長得都差不多，這確實是個問題。」所以她奉權大家，若真選擇整容，「別跟別人整得太像了。」

而她這番話也獲得網友讚賞與認同，認為演技很重要、要有自己的特點，更直呼「薇姐真敢說」、「看得很通透，講得很中肯。」

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