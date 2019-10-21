趙薇怒減30磅後狀態大勇　新相被指撞樣後輩迪麗熱巴

現年43歲的內地女星趙薇近年努力修身，曾勁減30磅回復窈窕身形，加上愈來愈型格的造型，令她更添幾分少女味。近日的她又更見清減，修身成功的她氣質顯得有點冷豔，跟初出道演出《環珠格格》「小燕子」的可愛非常不同。周日（20日）趙薇在微博貼出亮相電影節的造型照，竟然有人指她跟女星迪麗熱巴撞臉！

大家又覺得這張相中的趙薇有沒有像熱巴？（微博圖片@趙薇）

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趙薇出席「絲綢之路國際電影節」時，穿上俐落的黑色背心上衣和白色長褲，配上一雙橙色的高跟鞋，令整個造型提升了亮度，也見到她保持了纖瘦的身形，令人眼前一亮的打扮引來外界讚賞，不過令微博網民關注的卻是她的樣子，事關從她本人微博發放的一輯照片中，有人發現趙薇跟後輩迪麗熱巴撞樣，而且網民的帖子也引來不少人留言討論。

熱巴近年人氣急升。（微博圖片＠嘉行迪麗熱巴工作室）

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有人說覺得兩位女星的確有點像，特別是鼻子的部分，留言道︰「你還別說確實有點像，鼻子像」和「感覺真的有點像熱巴了呀，仔細看真的有點像」等等，不過也有很多的人覺得她們並不像，表示︰「不像，一點都不像，而且他們兩個人的風格也完全不一樣的」其實估計是當天趙薇的妝容影響，故令到網民們有覺得二人撞臉了的感覺。不過，有網民的說法就突破了盲點，說︰「有可能是因為長得美的人都長得像吧，畢竟顏值都高。」也有人表示趙薇的出現比熱巴早，所以不可以說趙薇像她啊！

去年趙薇出席金像獎頒獎禮時的造型引起熱譏。（視覺中國）

趙薇和富商黃有龍婚後育有一女，去年曾因身形充豐滿不少而成為網友討論的話題，於是她決心減肥，主要靠控制飲食和游泳修身成功後，瓜子臉﹑纖腰纖腿都重現，狀態愈來愈好，雖然比她的後輩熱巴年長足足16年，但外表上也完全看不出，還愈來愈好看，果然凍齡有術！

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