楊思琦懷孕三個多月仍愛高跟鞋：胃口太好很快「向橫發展」！

楊思琦今日（30日）出席香港開電視《2020年節目巡禮》，並將在梁梓禧主持的節目《是敢的》中擔任嘉賓，分享入行多年的高高低低，以及一些不為人知的心酸史和心路歷程。她坦言回想過去，自己最開心及最深刻印象的就是當選港姐冠軍：「令我由一個好平凡嘅學生、好平凡嘅女仔進入咗呢個行業，而又作出做好多嘗試，我嘅人生從此改變咗。」

楊思琦將在梁梓禧主持的節目《是敢的》中擔任嘉賓，分享入行多年的高高低低，以及一些不為人知的心酸史和心路歷程。（梁碧玲攝）

近年香港小姐競選收視持續下滑，香港人不再像以前般關心選美賽事，甚至連當年的冠亞季誰屬亦未必記得，難以單憑選美一炮而紅，當選後亦可能只能成為大台的云云女藝人之一，會否替現時的港姐感到可惜？思琦笑言香港小姐依然是香港的標誌：「我自己都keep住有睇嘅，而我自己又係香港小姐出身，但因為啲師妹同我哋嘅年代唔同，依家又有網絡，成個模式都唔同咗，但係唔同得嚟都會有好多創新之處，有好多真我嘅表現，所以有唔同特點都係好事嚟嘅！（每屆港姐）始終都會一路傳承落去，我哋身為師姐始終都會記到師妹嘅名嘅！」

思琦透露11月會比較忙碌，又要去內地商演，亦將於11月中為賈思樂演唱會擔任嘉賓。（梁碧玲攝）

早前思琦宣布於年中已在外地註冊結婚並懷孕三個多月，雙喜臨門，不過老公身份卻依然神秘，思琦只肯透露對方是香港人：「因為佢係圈外人，所以先唔想透露太多。（遲啲會在香港擺酒嗎？）呢啲遲啲再講！」正懷孕三個多月的思琦表示再迎接小生命很開心，不過今次陀B卻沒有第一胎般舒服：「原來每一胎個感覺都唔同，第一胎覺得好舒服，但係今次可能比較忙，成日周圍飛去做嘢，所以唔舒服嘅感覺會強烈啲，同埋會成日都見暈！」她表示懷孕初期胃口不佳，但現時開始吃得很多，預計很快就會「向橫發展」！

思琦笑言因工作穿着高跟鞋有點累，私下就會換回以舒適為主的波鞋。（梁碧玲攝）

點擊觀看更多現場精彩照片：