TVB小生欠缺新鮮感？　細數八位排住隊上位的年輕新血

打開電視的話你就會發現，TVB現時不少當紅小生大多數都已打滾了多年，而且其實都三十有加，難以為觀眾帶來新鮮感和青春的味道。然而，其實TVB一直新人輩出，只是一線小生實在太亮眼，才令這批年輕人暫時未有上位的機會，現在為大家介紹八位正排住隊上位的「新人」！

周嘉洛

今年24歲的周嘉洛於2015年參加藝員訓練班，直到2018年開始拍處境劇《愛回家之開心速遞》，憑飾演廢青「金城安」而開始廣為人知，因自然不造作的性格而大受觀眾歡迎，戲份亦因此變得越來越多，成為《開心速遞》最成功的角色之一。

周嘉洛今年24歲。（Instagram：@kalok_）

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吳偉豪

同樣憑處境劇《愛回家之開心速遞》彈起的「朱凌凌」吳偉豪，與周嘉洛一樣是2015年的藝員訓練班畢業生，加入TVB不足四年已經藉由角色成功「入屋」。他的外貌還是身材都非常高質，再加上他只有21歲，年紀輕輕就已經成功受到注目，相信TVB必定不會放過這張皇牌。

吳偉豪今年21歲。（Instagram：@riccong）

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焦浩軒

今年29歲的焦浩軒在《愛回家之開心速遞》中因飾演金城安和朱凌凌的好友「阿壯」而為人熟悉，他最近亦有出演王浩信主演的劇集《解決師》，在劇中飾演中學生「朱展」表現亮眼。

焦浩軒（Instagram：@skybananaaa）

郭子豪

現年28歲的郭子豪，去年因參演劇集《跳躍生命線》，與張彥博、何廣沛和羅天宇組成「跳躍F4」而深入民心，今年更成為綜藝節目《娛樂大家》固定班底成員，可惜因醉酒駕駛及偷食醜聞令其形象大跌。

郭子豪現年28歲。（Instagram：@arnoldkwokk）

阮政峰

今年28歲的阮政峰入行8年來拍攝過超過50套劇，近年憑於《愛回家之開心速遞》「池子孝」一角而深入民心。他除了熱愛拍劇外，亦在魔術方面相當有天份，他於2012年拍攝《心路GPS》開始接觸魔術並建立濃厚興趣，後來參加全港公開魔術比賽獲得亞軍。

阮政峰今年28歲。（Instagram：@yuenchingfung）

李日昇

現年27歲的李日昇是最資深的一位，他六歲時以童星身份出道，拍攝過多套經典劇集，包括《妙手仁心II》、《封神榜》、《烈火雄心II》及《皆大歡喜》等等，後來曾一度想過放棄演藝事業轉行做消防員。直到2013年重回TVB，憑於《城寨英雄》及《棟仁的時光》中分別飾演弱能人士及亞氏保加症患者，精湛演技大獲好評。

李日昇現年27歲。（Instagram：@leeyatsingg）

丁子朗

22歲的丁子朗在《2016年香港先生選舉》中獲得亞軍，並同時得到「最上鏡先生」及「現場最受歡迎香港先生」獎項。去年在《萬千星輝頒獎典禮》上共獲得三個提名，包括「飛躍進步男藝員」、「最佳男配角」及「最佳節目主持」，明顯備受力捧。最近他亦頻頻出現在電視上，在劇集《解決師》中飾演中學生「高喜俊」，亦是綜藝節目《娛樂大家》的固定成員。

丁子朗今年22歲。（Instagram：@karl_ting）

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孔德賢

孔德賢今年22歲，是《後生仔傾下偈》的固定成員。雖然他暫時未有接觸拍劇這個範疇，但他近來獲多個機會拍攝節目，包括《今期流行》、《十二個夏天》、《Ben Sir睇樓團》等，現時更與周志康及林師傑等人擔任《勁歌金曲》主持。

孔德賢今年22歲。（Instagram：@danny_hung）