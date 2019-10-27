【全民造星II】Oscar李祉均表演超班　花姐：個比賽係咪嘥咗你？

《全民造星II》第二輪60進48的比賽進行得如火如荼，20號參賽者李祉均（Oscar）在香港演藝學院修讀現代舞系，所以在公開面試及第一輪比賽均以拿手的現代舞參賽，最後Oscar成功用演出征服了評判，令一眾參賽者眼前一亮之餘，亦令觀眾感到驚艷，連評判之一的MIRROR成員Edan都說：「起晒雞皮！」Oscar最後獲得五盞藍燈的好成績，順利晉級60強入圍。

李祉均第一輪的現代舞表演讓人印象深刻。（節目截圖）

Oscar的藝術性除了是他的優點，同時亦成了他被質疑之處，監製花姐（黃慧君）曾經質疑他的演出雖然好看，但缺乏大眾性；王貽興在第一輪的評語也提到為Oscar在娛樂圈走藝術路線而擔心：「我擔心嘅係你喺自己擅長嘅領域入面係進入無人之境，當你去到一個大眾嘅平台畀大家睇嘅時候，你除咗呢一招之外點算？有一把聲音同我講，保護你最好嘅方法就係唔好畀你入娛樂圈。」原來在參賽之前就有人問過Oscar類似的問題，他則認為：「其實藝術同商業之間係咪真係咁大分野，喺我心目中冇藝術同大眾（商業），只有好同不好嘅演出。」

記者訪問了第一輪比賽評判之一的王貽興，他亦認為商業和藝術在香港比較難並存：「大家都不能太接受需要消化的藝術表演形式。」（節目截圖）

Oscar原本在第二輪比賽選擇了演唱周柏豪的《小白》，唱歌對作為舞者的Oscar來說並不擅長，而花姐在聽了一遍後亦給了負評。這對舞台表演有要求的Oscar來說，未免是壓力，他還因為表演未如理想，一度無力得哭了起來。花姐過來安慰說：「我覺得心痛嘅係你揀咗商業嘅表演去就大家，但其實呢個本來唔係你。我唔知你入嚟呢個比賽，其實係咪嘥咗你，或者委屈咗你。」

Oscar因為表演未達自己要求而落淚。（節目截圖）

在錄影60進48的第二輪比賽的48小時前，Oscar選擇將整個表演砍掉重練，改為唱跳張國榮的歌曲《大熱》。火火率先按下藍燈成功「搶人」，他說：「呢盞燈六成係你個紅唇，仲有四成係覺得呢個人幾姣，但我欣賞！呢種妖同姣係呢個年代冇人再可以做，但你做到！」火火亦不忘與上輪的表演作比較：「上次好藝術，今次對我嚟講係妖同滑稽咗啲，但你都駕馭到，所以我揀你。」

記者和王貽興談到第二輪的這個表演：「當然Oscar尋日嘅表演都有佢魅力發放嘅地方，如果淨係睇跳，未係將佢最好嘅跳舞技巧、深厚嘅功底發揮出嚟；Oscar唱歌嘅聲線同演繹哥哥嘅細節仲可以有進步空間，其實尋日已經叫做盡咗力。」當記者問到還有沒有「保護你最好嘅方法就係唔好畀你入娛樂圈」的想法時，王貽興沒有否定：「呢個睇法仍然喺到，可能有個註腳更正係佢要遇到一個好識欣賞、開導佢嘅經理人或導師，先可以保護到佢嘅同時、揀適合佢嘅路；佢條路係難行嘅，要遇到好好嘅伯樂先識得用佢。」

+ 8 + 7 + 6

李祉均今日（26日）在個人IG寫道：「老實說，我本來預計這回合播出後，負評會一湧（擁）而上，狠狠地打碎了大家的期望，想不到，得到的竟是大家的安慰和包容。唱歌，不是一件容易的事，跟跳舞一樣，是極需要時間去沉澱與探索；執著（着）於完美，是因為希望不辜負你們，跟你們分享最好的演出。」還記得Oscar在節目中說過：「要做一個獨當一面嘅表演者，唔係淨係迎合大眾嘅口味，而係需要搵到自己嘅領域，而呢個領域係比較少、甚至冇人可以代替你。」