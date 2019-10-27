【全民造星II】以發掘新一代偶像為宗旨　因一個因素未能流行？

「ViuTV大型偶像育成節目《全民造星》於去年大受觀眾歡迎；今年ViuTV繼續背負培育新一代全能超級偶像的使命推出《全民造星II》」ViuTV的新聞稿如是說。監製花姐（黃慧君）在最新一集（第19集）節目中亦道出節目宗旨：「《全民造星》係希望搵一個偶像！咩叫偶像？無論係唱歌、跳舞、演戲方面都有好突出嘅表現，跟住啲女仔會為佢尖叫。」節目名為《全民造星》，顧名思義就是由民眾共同打造出屬於香港的新生代明星，兼且是是受大眾喜愛和歡迎的，可是新一季的節目已經接近播了三分之一，而「全民」這個概念似乎並未在節目中展現出來。

《全民造星》第二輪60進48的比賽進行得如火如荼，可是卻缺少觀眾可參與的部份。（梁碧玲攝）

第一輪99進60強的比賽，由唱作歌手林二汶、電影導演兼編劇陳詠燊、電台DJ黃天頤、作家王貽興、以及去年經《全民造星》出道的團體MIRROR擔任評判，由來自影視界的他們決定參賽者的去留。第二輪60進48強的比賽則由三位導師：陳潔靈（Miss Chan Chan）、郭偉亮（Eric Kwok）及火火各自挑選合意的參賽者入組。兩輪比賽完全沒有民眾可以參與的部份，觀眾的參與度低，就可能會產生一種心態：如果只喜歡其中一、兩個參賽者，是不是只看那一、兩個的演出就好了，這對節目的追看性亦同樣減低。

有時候，評判、導師、製作組與觀眾的品味不盡相同。（節目截圖）

播畢第一輪的比賽後，46位由評判給予4－5盞藍燈的參賽者肯定進入60強，剩下的14個席位則由評判、導師、製作團隊共同選出，那麼選擇的標準是什麼？純粹長得帥？有實力？有個人魅力？有人氣？因為沒有明文的規定，部份被不明準則挑選出來的參賽者亦似是未能服眾，但塵埃已經落定，而評判與觀眾／網民的品味似是不盡相同，有不少觀眾都為未能晉級、今年強勢回歸的68號參賽者黎官驟（Sunny）、唱功不裕的41號參賽者胡學軒（胡仔）抱打不平，希望他們有機會復活。

有觀眾希望他們復活：

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其實《全民造星》也不是完全不在乎民意，在節目播出之前，ViuTV曾在社交媒體一連貼出96位參賽者（有三位退賽）的照片予大眾投選「Eye Catching Idol」，是為造勢的一種，似乎也想透過這個投票知道大眾的口味和看法；皆因在正式節目中，節目組也引用了不少社交平台或討論區上的留言作為內容，看來也是留意觀眾的看法的。

「Eye Catching Idol」五強：

+ 6 + 5 + 4

「全民」非全民 乜熱潮都係ViuTV限定？

可能有人會說上一季《全民造星》在10強總決賽時，最後排名是由專業評審及全民投票各佔一半決定。可是挑選十強參賽者的過程大眾都沒有參與，這不是和香港的小圈子選舉一樣嗎？選民都只能投選節目組給我選擇的10位參賽者，同時這亦導致MIRROR的成員構成至今仍被網民詬病。以差不多形式選偶像的韓國版《Produce 101》選擇以全民投選作為噱頭，成功在當地掀起熱潮；在比賽期間，粉絲們為了讓自己喜歡的練習生成功出道，紛紛在地鐵站、街道等投放廣告，增加了節目曝光率之餘亦成功製造話題，是為其可取之處。《全民造星》之所以未能在香港掀起熱潮正正就是因為觀眾缺乏參與度，故此減低了對節目的投入感；而節目的討論亦僅被限制在ViuTV的Facebook頁面及討論區，範圍未能擴大。

+ 14 + 13 + 12

編按：既然現在要選屬於香港的本土偶像，希望參賽者們能多考慮選擇以廣東歌參賽，當10個參賽者只有一、兩個選擇表演廣東歌的時候，有不少觀眾都對此感到失望，認為此風不可長，我們的文化，不是應該由我們自己去守護嗎？