蓋世寶離開TVB後過得更輕鬆快樂：依家80分，以前60分！

蓋世寶（Lulu）今日（30日）以一身黑金色單肩長裙出席香港開電視《2020年節目巡禮》，笑言自己很少穿得如此隆重，非常害羞。她於今年年初離開工作了23年TVB後，再度拍電視節目，並擔大旗做《一曲走天涯》的主持：「我同黃冠斌一齊合作，個節目都係主要搵一啲歌手做嘉賓，暫時只可以透露搵咗李樂詩、小肥，佢哋全部都有一首或以上大家好熟悉、一聽就知道嘅歌嘅歌手，探討下佢哋有成名作之後係點，依家又做緊啲咩咁樣。」

蓋世寶笑言自己很少穿得如此隆重，非常害羞。（梁碧玲攝）

Lulu坦言平時有在外接不少主持工作，所以主持功力未有生疏，不過唯獨從未試過做直播主持：「我真係幾想做啲live嘅節目，因為live同錄影真係兩回事，live嘅挑戰係大好多，講真我係舊公司咁耐，做live嘅經驗真係唔多。可能只係識咩叫做主持，但係我一定唔係一個稱職嘅live主持！我嘅臨場經驗真係唔夠，多數都係做商場或者出面啲活動，但就唔係一啲大show或者節目。」

Lulu坦言未試過做直播主持，如有機會很想挑戰。（葉志明攝）

提起TVB，身為經典兒童節目主持人的Lulu難免都有些隱晦，似乎不太願意重提太多舊事：「好多人都有問過我想唔想做番兒童節目，我會答如果有人問我我咪做囉！但係我已經放低咗喇其實，我唔會話『好掛住個崗位呀，冇！』」Lulu承認TVB近年確實有很多人選擇向外闖，因為人需要作出改變：「原因我覺得各方面都有，有啲可能做得唔開心掛，大家想轉一轉啫，始終人係需要改變嘅。」她坦言現時當然亦有壓力，不過相對地過得比在TVB時輕鬆快樂：「依家80分啦，唔好太開心住，始終生活要金錢，我嘅工作量真係未達標，但心情係輕鬆過以前好多，以前就60分，都合格嘅！」

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