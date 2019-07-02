數據分析15大內地爆紅小鮮肉！「張無忌」曾舜晞竟然5甲不入？

男神選我選我！

炎炎夏日，熱情的暑假到了，不少人難得擁有假期，當然要來好好把養了很久的劇一次追完，而近年來校園劇一直都是很熱議的話題，學校裏的青春回憶，賣的不只是你我的年少故事，更是撩起那青澀甜甜的戀愛，誰還不是每看一部戲就換一個男神，咬着手指哀怨的抱怨上天，怎麼我讀書的時候就沒賞我一個這樣溫柔、暖心的同窗或學長！

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，近3年內熱播後引起超高討論度的大陸校園劇男神，有冷酷、有霸氣、有軟萌小奶狗系列，喜歡哪一個快領回家！

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月29日至2019年06月28日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『大陸校園劇男神』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

15大內地爆紅小鮮肉頭5位。（DailyView網路溫度計）

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