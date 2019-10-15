【The Capture】BBC年度神劇Dark到爆　政府加料CCTV片段扭曲事實

香港知專設計學院（HKDI）15歲學生陳彥霖上月22日被發現浮屍油塘海面，警方初步指死因無可疑，惟事件引起公眾質疑，懷疑其死因與參與「反修例」示威有關。校方昨日（15/10）和今日分別公開閉路電視片段，展示事主陳彥霖進入升降機的情況，但學生懷疑片段經過剪輯，無法呈現真相。

雖然網友經常將「有圖有真相」掛在口邊，但世界或者已經不知不覺進入了「有片都冇真相」的年代，而BBC一連6集的新劇《The Capture》即完美反映這種白色恐怖。

一連6集的BBC迷你劇集《The Capture》在9月3日首播，由男星Callum Turner和女星Holliday Grainger主演，首集觀眾人數（英國）超過5百萬人，非常犀利。飾演主角Shaun Emery的Callum Turner曾經在《怪獸與葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）中演出，以魔法部首席正氣師、主角Newt Scamander兄長身份亮相。（BBC《The Capture》宣傳相）

被拍片「斷正」綁架殺人 主角有冤無路訴

《The Capture》講述英國軍人Shaun Emery（Callum Turner飾）被指在阿富汗犯下戰爭罪行，而控方更以其同袍的GoPro片段，證明他非法槍殺已經投降的恐怖分子，不過辯方的專家證人卻指出GoPro開機拍攝一小時後，會產生大約5秒的聲畫不同步，片段可信性大減，最終令Shaun獲判無罪。

不過，Shaun之後卻被閉路電視拍到他在勝訴派對後，涉嫌綁架兼謀殺他的代表律師Hannah Roberts（Laura Haddock飾）。Shaun好清楚自己是被「老屈」，但犯案過程卻被足本拍下，令他百思不得其解，有冤無路訴，只好靠自己找出真相，過程中發現了一層又一層的陰謀，幾日後警察更發現Hannah伏屍在Shaun座駕的車尾箱……

飾演Hannah Roberts的Laura Haddock真心靚女，更曾在Marvel超級英雄電影中演出，點擊下圖觀看Laura Haddock的Instagram靚相：

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以下內容揭示Shuan一案的真相，請自行斟酌是否繼續閱讀，逃生門在此：

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政府部門造偽證 背後牽涉大陰謀

原來一切都源於英、美兩國反恐情報單位的陰謀，他們為了逮捕恐怖分子，不惜用人工智能換面技術及剪接後製移花接木，令他們想呈現的畫面插入閉路電視系統當中，提早逮捕恐怖分子，雖然這個舉動能夠在他們發動襲擊前瓦解危機，但完全是扭曲真相，違反人權。

Hannah與人權組織成員為了揭開偽證陰謀，以同樣手法製造虛假片段「砌生豬肉」，令Shaun被懷疑是綁架謀殺犯後，再踢爆片段造假，繼而推翻過往的冤案。可惜，道高一尺魔高一丈，反恐單位為了保守「修正影片」的秘密，順住人權組織的劇本殺害Hannah，又綁架Shuan女兒令其認罪，極度黑暗。