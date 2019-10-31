【奇遇人生2】馮紹峰講結婚心情充滿疑慮　沒有婚戒竟關趙麗穎事

內地女星趙麗穎，去年10月中跟男友馮紹峰宣佈婚訊，至今年3月誕下兒子，奉子成婚已是不爭事實，轉眼已經一年，趙麗穎早已產後復工，而馮紹峰仍欠缺太太一個婚禮。近日內地真人騷《奇遇人生2》，馮紹峰終於講出了他跟趙麗穎結婚心情，更一度懷疑太太是否真心嫁給他，而節目主持阿雅更發現馮紹峰一直沒有戴婚戒，而知道原因後，令所有人O晒嘴，下文為大家揭開馮紹峰婚後不戴婚戒的真相。

馮紹峰表示曾懷疑趙麗穎，因為想結婚才跟他一起。（Youtube影片截圖）

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馮紹峰跟趙麗穎結婚後，卻多次傳出二人婚姻的不利傳聞，有指馮紹峰跟劉亦菲的替身曾藝過從甚密，雖然馮紹峰已發聲明澄清，但已為婚姻蒙上陰影。近日馮紹峰在真人騷《奇遇人生2》講述跟太太結婚，並當上爸爸的心路歷程，在節目中馮紹峰指太太是一個思路非常清晰明確的人，「有時候我還問她，你到底是真的想跟我結婚呢，真的喜歡我呢？還是為了要談戀愛，為了要結婚才跟我在一起。」馮紹峰言下之間，是趙麗穎到了適婚年齡，剛好馮紹峰在身邊就揀了他結婚，馮紹峰的疑問，只有趙麗穎才能解答。

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去年10月16日馮紹峰、趙麗穎宣佈婚訊，今年3月誕下兒子想想。（馮紹峰微博圖片）

節目主持阿雅在車上，發現馮紹峰沒有戴上結婚戒指，忍不住問馮紹峰「你怎麼沒有戴戒指？」，馮紹峰帶點委屈的神情，淡淡回應說「我到現在都還沒有一個戒指。(為什麼？)我老婆沒有給過我戒指。」為何結婚戒指也要太太準備？確是令人費解，而阿雅即打圓場說「你是聽老婆的。」節目中馮紹峰也透露了兒子的小名叫做「想想」，是否也意味著很多事情也要想清想楚，不要過後才去後悔，馮紹峰連兒子的名字也惹來對他們的婚姻無限聯想。