【全民造星II】A組團隊意識強　Oscar任秘書為比賽做清單

ViuTV年度重磅選秀節目《全民造星II》周四（31日）舉行新一輪錄影，最後30強參賽者（包括9名MIRROR成員）將會決一高下，大刀闊斧篩走20人，選出最終10強。導師火火的A組成員：82號的丘凱雄（Hugo）、20號的李祉均（Oscar）、38號的范卓言（JJ）談到A組的過人之處就是時間管理，Oscar說：「我哋做嘢好快手，好多時綵排我哋都會Underrun完成；第二就係我哋排舞好開心、排一陣玩好耐、排一陣又打舖機。」Hugo說：「Work life balance做得好好，團隊意識好強！」JJ說：「我哋氣氛好輕鬆，唔似其他好凝重，得失心冇咁重。」

Oscar（中）大讚隊員Hugo（左）與JJ（右）的表演很好看，歌唱與跳舞實力均不俗！（陳順禎攝）

A組的組員又認為他們的分工明確、互相配合，Oscar說：「得五個Item，冇可能十個人一齊創作，有時候有啲人就要做其他Support角色。」Oscar又自爆自己是秘書型的角色，Hugo娓娓道來：「因為Oscar好鍾意做筆記、有個Excel寫低我哋差啲咩，然後Highlight住，有次我唔小心打開嚟睇，即刻關埋放返低。」JJ解畫說：「因為全部都未完成！」

+ 7 + 6 + 5

Oscar在香港演藝學院修讀現代舞系，所以在公開面試及第一輪比賽均以拿手的現代舞參賽，可是在唱歌方面則比較遜色，他亦同意自己要變得更全面：「我喺呢個節目裡面思考得最多嘅就係：點樣將喺現代舞拎到嘅嘢放入其他表演；我覺得呢種魅力其實係通融，只係我識唔識轉化成演出嘅部份。」談到對進10強的信心，Oscar說：「大家都知我最大嘅問題係唱歌，但呢個問題我一直都處理緊，會變成點我都唔知。」