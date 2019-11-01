【全民造星II】K劉瑞祈曾預計自己止步50強：但愈玩就愈唔想走！

ViuTV年度重磅選秀節目《全民造星II》周四（31日）舉行新一輪錄影，最後30強參賽者（包括9名MIRROR成員）將會決一高下，大刀闊斧篩走20人，選出最終10強。導師陳潔靈（Miss Chan Chan）的B組成員：28號的張天賦（MC）、97號的劉瑞祈（K）、95號的陳樂（Justin）談到B組準備了五個表演，而且每個風格都不同，Justin說：「其中一個表演我哋三個有份，有啲秘密武器會拎出嚟。」K則說這個表演會很震憾。

（左起）28號的張天賦（MC）、97號的劉瑞祈（K）、95號的陳樂（Justin）談到B組準備了五個表演，而且每個風格都不同。（陳順禎攝）

談到今日有沒有信心進入十強，MC對自己有一定的信心：「行到十強的話證明自己當初參賽嘅決定冇錯。」K卻說自己沒有信心：「一開始入嚟呢個節目係預自己50強，玩到兩個表演就可能要走，但愈玩就愈唔想走，完咗之後我都會好掛住呢個舞台；兩個禮拜出幾個表演雖然好Chur、好辛苦，但每晚返屋企回顧返都好開心。」Justin同樣不捨得這個舞台：「點都有少少信心，見證自己嘅進步都開心，希望做到最好。」

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說到出道一年的MIRROR突然加入戰圈，MC說：「站在參賽者嘅角度的確係殘忍嘅，但站在節目組嘅角度，呢啲環節賦予節目好多娛樂性。」Justin說：「我記得強尼（主持人）講過一句開場白——娛樂圈就係汰弱留強，當然唔希望見到隊友走，但節目組有呢個決定唔突然，但有挑戰性。」K說：「《全民造星》係社會嘅縮影，競爭其實每個行業都有，喺《全民造星》同99個參賽者／MIRROR競爭，下一步就係同香港呢個業界嘅人競爭。」