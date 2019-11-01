《大叔的愛-in the sky-》春田田11.2回歸　黑澤機長迎戰新情敵

日本BL劇《大叔的愛》（おっさんずラブ）去年引發熱烈迴響，緊接第2季《大叔的愛-in the sky》將於2日在日本首播。日前田中圭在記者會上被問到對「冬季愛情」的回憶及理想狀況？他回答：「牽着女友的手放進自己的口袋」，而長相可愛的千葉雄大語出驚人：「我會在暖爐被下用腳調情。」意外引來陣陣驚呼聲！

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《大叔的愛-in the sky》與上季相比除了演員大換血之外，背景從地界界搬到航空業，延伸出另一個故事。由上季的田中圭、吉田鋼太郎領銜主演，新加入的千葉雄大在預告中強吻田中圭，讓吉田鋼太郎憤恨不平，霸氣表示：「我比上一季更深沉地愛他！」宣告3人將展開一段純愛的航空三角戀。

吉田鋼太郎則飾演機師，難得可以進入平常人無法接近的駕駛艙拍攝，他說：「駕駛艙的空間裝滿了機器，蠻狹小的，而且現在也沒有操縱桿了，對我而是相當寶貴且感動的經驗。」（IG@ossanslove）

這回田中圭飾演菜鳥空少，吉田鋼太郎則飾演機師，難得可以進入平常人無法接近的駕駛艙拍攝，他說：「駕駛艙的空間裝滿了機器，蠻狹小的，而且現在也沒有操縱桿了，對我而是相當寶貴且感動的經驗。」

而因之前吉田鋼太郎在劇中飾演的黑澤部長，與「春田田」的戀情未能開花結果，這次則獲粉絲力撐：「全力支持黑澤機長！」BL劇《大叔的愛-in the sky》將於2日於朝日電視台首播。

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