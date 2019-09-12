【大叔的愛】黑澤部長太入戲　瘋狂爆肚、攻擊重要部位嚇傻田中圭

2018年播出的日劇《大叔的愛》（おっさんずラブ），以「男男戀」為主題，劇中經典台詞「難道巨根就不行嗎？」更於網絡上成為熱門話題。劇集完結後，不少Fans期待續集，於是今年即推出電影版，讓大叔們的愛火再次燃燒。 日前演員們上綜藝節目時，田中圭藉機大爆吉田鋼太郎的秘密，不僅多次突襲他的「重要部位」，更不跟劇本演出「打了」志尊淳跟林遣都，讓大家都說他根本是劇組裡的「即興演出王」。

田中圭又提到，有場戲是他跟志尊淳、吉田鋼太郎在烏冬店內幫忙，吉田為了表現出妒忌兩人的樣子，便不跟劇本演出伸手打了志尊淳的頭，更接連打了他一巴，志尊淳雖然對這意外之舉感到非常驚訝，但還是繼續敬業演出，田中圭最後則被打鬧的兩人害得灑滿全身麵粉，哭笑不得。而導演也稱讚這段情緒表現得十分自然。

在志尊淳與吉田鋼太郎爭風呷醋的一場戲中，田中圭被灑到滿身麵粉，唔知好嬲定好笑（Twitter@ossans_love）

另一場戲則是在三溫暖內，主角們全都聚集在此鬥嘴的片段。由於吉田受不了林遣都對田中圭的欲擒故縱，於是伸手拿旁邊的木勺往林遣都的後腦勺敲下去，讓林遣都趕快也隨手抓了一支木勺，他笑說：「我當時想，他（吉田）要是敢再敲一下，我就要反擊了！」而這場三溫暖大亂鬥的片段，也被日本觀眾票選為《大叔的愛》電影版中「最喜歡的片段第2名」。

吉田的「即興演出」還不止如此。田中圭哭訴有好幾次跟吉田的擁抱戲中，吉田都會伸手「突襲」他的胸部，目標則是田中圭的乳頭。吉田則跳出來為自己辯解：「那是因為田中圭當下的演技太好了，讓我忍不住就想摸一下嘛！」逗得全員哈哈大笑。

不少觀眾認為正是有吉田的這些即興演出，才讓這部敘述「男男戀」的作品更加真實。

不少觀眾認為正是有吉田的這些即興演出，才讓這部敘述「男男戀」的作品更加真實（Twitter@ossans_love）

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