《大叔的愛》續集11月首播角色洗牌林遣都出局　網民：打撃好大！

日本神劇《大叔的愛》自去年播出後大受歡迎，當時只得7集令不少粉絲大嘆唔夠喉。今年添食推出電影版《大叔的愛：LOVE or DEAD》，繼續前緣，票房亦很理想。 朝日電視台已宣佈會拍劇集《大叔的愛-in the sky-》，但一直未有更多細節，最近終於宣佈飾演「牧凌太」的林遣都將不會參演續集，春田田與部長更轉行做航空業，新劇迎來巨變，演員大換血，原來一切似乎早就在電影版已埋下伏線。

林遣都不會再繼續演出續集，消息一傳出相信「牧春派」的劇迷特別傷心。（《大叔的愛：LOVE or DEAD》劇照）

朝日電視台日前公布新劇名叫《大叔的愛-in the sky-》，將會安排在11月2日晚上11時15分開播。《大叔的愛-in the sky-》是全新創作，一眾角色會由地產業改為航空業。除了田中圭飾演的「春田田」與吉田鋼太郎飾演的「黑澤部長」，其他都會是新陣容。飾演「牧凌太」的28歲男星林遣都，將不會參演續集，轉由現年30歲的千葉雄大演出，

朝日電視台日前公布新劇名叫《大叔的愛-in the sky-》，將會安排在11月2日開播。（Twitter圖片）

「阿牧」續集被Out 電影一早埋下伏線？

新劇來個角色大洗牌，其實電影版《大叔的愛：LOVE or DEAD》似乎早就埋下伏線，今集有澤村一樹和志尊淳加入，發展成五角戀，林遣都的戲份相對已經減少很多。整個故事的重點都不在「牧凌太」身上，反而小鮮肉志尊淳的求愛之心、春田田與Justice的互動，可能更加搶眼。而且劇集版的大結局，春田已經向牧求婚及同居，電影版的整個劇情發展對春田和牧之間的戀情，其實沒有甚麼推進，而且戲軌的擺位，「牧春CP」明顯沒有「部長派」那麼重要。或許正是因為林遣都不會再繼續拍續集，所以劇情方面想漸漸淡化「牧凌太」這角色。加上，新劇快到將在11月開播，相信早就安排好新劇好林遣都會退出，由其他演員頂上，發展一個全新的故事。

一眾粉絲聽到新劇將會大換血都表示很大打擊，劇組在網上上載了春田與牧戴住婚戒的相片，透露他們過著幸福的生活，未知這樣能否安慰到一班劇迷呢？（Twitter圖片）

林遣都不想被定型 網民：角色大換牌難接受！

其實早前一直都有傳林遣都扭計拒演牧凌太，一來怕自己未來的戲路會被局限在演同性戀的角色，另外是覺得自己的星途遠遠不及田中圭和吉田鋼太郎，沒有跟他們一樣因為《大叔的愛》受惠及爆紅，令他不想再續演這角色。

而新一輯《大叔的愛-in the sky-》故事講述春田田因失業而轉行做空少，連部長都成為了機長，二人又再拍住上，再續前緣。千葉雄大加盟飾演副機師，戶次重幸就演維修人員。另外，MEGUMI、佐津川愛美等都會加盟。對於演員大洗牌，不少粉絲就表示難以接受，尤其「牧春派」的劇迷特別傷心，覺得換晒陣容，感覺已經不再是之前的《大叔的愛》，但也有人期待4位擦出愛的火花。