大叔的愛影評：春田田捲男男五角戀！結局節奏跟足劇集掀驚喜高潮

雖然近年比較少追看日劇,但是從不同的媒體的渠道,都會留意到不少題材出眾的作品,當中亦有拍成電影版本的,例如前陣子的《信用欺詐師JP:香港浪漫篇》(コンフィデンスマンJP)便是其中一部。是夜觀看《大叔的愛:LOVE or DEAD》(おっさんずラブ〜LOVE or DEAD)——這部於去年討論得熱哄哄的電視連續劇,今年拍成電影版,同樣很受歡迎!《大叔的愛:LOVE or DEAD》從電視搬上大銀幕,導演、編劇與演員再次聚首一堂,滿載熱鬧連連的笑聲,繼續譜出男男的純愛故事。