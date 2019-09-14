大叔的愛影評：春田田捲男男五角戀！結局節奏跟足劇集掀驚喜高潮

雖然近年比較少追看日劇，但是從不同的媒體的渠道，都會留意到不少題材出眾的作品，當中亦有拍成電影版本的，例如前陣子的《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》（コンフィデンスマンJP）便是其中一部。是夜觀看《大叔的愛：LOVE or DEAD》（おっさんずラブ〜LOVE or DEAD）——這部於去年討論得熱哄哄的電視連續劇，今年拍成電影版，同樣很受歡迎！《大叔的愛：LOVE or DEAD》從電視搬上大銀幕，導演、編劇與演員再次聚首一堂，滿載熱鬧連連的笑聲，繼續譜出男男的純愛故事。

《大叔的愛》故事講述春田創一（田中圭 飾）與牧凌太（林遣都 飾）的感情穩定後，創一便調到不同的地方公幹，可是，正當他準備從香港回日本之時，卻因醉酒而「誤了大事」，更被凌太捉奸在床，創一感到無奈之下回到日本。創一回到日本，重回黑澤武藏（吉田鋼太郎 飾）的部門之際，才發現凌太調離了自己的部門，卻加入了新組成的企劃部門「Genius 7」，部門主任狸穴迅（澤村一樹 飾）對凌太存有好感，令創一感到苦惱。這時，部門亦聘請了一位年輕的「小鮮肉」山田正義（志尊淳 飾），他對創一亦存有好感，一直傾慕他，而更巧合的就是，武藏因一次頭部受傷產生局部失憶，他卻偏偏忘記了創一，更二度向他示愛追求他！在這複雜的職場上，工作與愛情的明爭明鬥，究竟最終會如何…

+ 9 + 8 + 7

《大叔的愛》片的電視單元劇早於2016年已播放，當時已經有不少的迴響，去年推出電視連續劇更大受歡迎，至少從身邊的朋友口中，總會提及此劇（另一套就當然是《信用欺詐師》吧）。關於職場的愛情故事其實不少，但是以同性愛情為題材的電視劇，印象中又真的不多（大概是近年看得太少日劇吧？）觀看電影之前，對這部電視劇的認識只是在報導上，所以看的時候其實對於故事前設與人物關係都比較含糊，但其實看完電影之後，就對這份含糊而漸漸消退，甚至是愈來愈投入。

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關於職場的愛情故事其實不少，但是以同性愛情為題材的電視劇，印象中又真的不多（《大叔的愛》劇場版劇照）

如果沒有看過電視版本，觀看電影版本又會否有問題呢？觀畢後其實又覺得OK，因為電影本身既是單一發展，導演瑠東東一郎、編劇德尾浩司亦有於電影中亦交代小部份的電視劇情節，令還未看過電視劇的觀眾，有多一點的了解。接着就開始電影故事部份，觀看時對於一些細節亦感疑惑，後來聽說部份細節（甚至人物關係）跟電視劇有所關連，所以觀看時難免有不少的疑問。不過，這些都無礙觀賞，反而愈看愈投入，更被片中的情節哭笑不停。

無獨有偶，《大叔的愛》跟《信用欺詐師》片同樣地來到香港取景，電影於銅鑼灣、中環與北角取景，當然… 此片跟《信》片不同，該片的故事幾乎都是在香港發生，此片則只有影片開始時的小部份是在香港發生，但對於香港的觀眾來說，已經添上了不少的親切感，加上看到田中圭於片中所講的「唔鹹唔淡」廣東話，難掩其可愛的表情，已逗不少觀眾大笑！

片中很多情節均留下深刻印象，但若要數到最難忘的，不得不數片中桑拿房的一幕，亦是五位男角同場演出的主要場口。無疑，這一場戲確實是有點胡鬧，但是胡鬧得來又處理得恰到好處，五位演員的表情與演出又來得自然好看，令人捧腹大笑。除此之外，另一場更為深刻的，莫過於是電影的最後一幕，這裡就不多說，留下空間讓觀眾入場觀看之時，有更大的驚喜！

數到最難忘的，不得不數片中桑拿房的一幕，亦是五位男角同場演出的主要場口（《大叔的愛》電影版劇照）

電視劇中三位主要的角色： 飾演春田創一的田中圭、牧凌太的林遣都、黑澤武藏的吉田鋼太郎，三人於電影版中再次片中合作演出，彼此之間已建立了默契，三人的演出自然，成功展現出角色的神髓。吉田鋼太郎尤其精彩！片中兩位新加入的角色，分別是飾演狸穴迅的澤村一樹，以及演出山田正義的志尊淳，他們的演出同樣生動自如，他們五人的合作亦擦出了很強烈的火花。

就算觀看電影版前並未看過《大叔的愛》劇，但是觀看此片仍十分投入，尤其是在場感受到觀眾那份愉快心情的氛圍，跟隨現場的笑聲融合在一起，這份觀感已經很久沒有嘗試過，氣氛很好，電影的最後一幕更掀起了整間影院內的觀眾情緒，一起歡呼起來，實在難得！

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​