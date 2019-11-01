【美食告白記3】Angelababy面對網絡爭議感迷茫：冇人話我知點做

今年30歲的Angelababy（楊穎）14歲時以模特兒身份出道，憑藉甜美的長相圈粉無數，迅速走紅。不過人紅是非多，入行多年的她一直飽受「整容」、「演技」等爭議，網絡上相關的負面消息也不少，質疑聲從未平息。

近日，Angelababy在內地真人騷《美食告白記》第3季中，與閨蜜導演馬嘉瑩（Fafa）一齊煮飯談心，期間Angelababy提到最近的關鍵詞是「思索」，她解釋自己是在思考如何變得更好，「以前可能妥協過很多次，就覺得所有工作找過來都是一個機會，所以不管它是好的還是壞的，都會想去嘗試。那現在其實會更考慮到未來的一個發展，如果是拍戲的話，我會選擇我自己真的想演的角色，去做自己真的想做的事情，我覺得這個是我要思索的一個東西。」

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Angelababy坦言以前自己不懂拒絕工作。（視頻截圖）

另一方面，Angelababy表示在網上有很多人攻擊她，當這些流言出現後，自己也沒有處理好：「那時候也不懂，沒有一個人告訴我可以怎麼做，其實我就一直都在一個比較迷茫的狀態，對於這些編造的謠言，自己看到還是會有點覺得……」她欲言又止，隨即感歎Fafa從小與自己一起長大，很多事情不會去問她真假與否，但有一些新認識的朋友，就會有疑問，「我還要花時間去跟他們解釋」，Angelababy說，「所以這些東西對我也是有一點困擾。」

Angelababy直言有的新朋友會對網上的消息提出質疑，自己要去解釋，確實有一些困擾。（視頻截圖）

Angelababy與Fafa相識15年，對方可謂是見證了自己的成長，她透露在拍攝第一套電影《全城熱戀》時，條件特別艱苦，身邊沒有助理，天氣特別熱，連休息的地方都沒有，當時拍了一個禮拜，Fafa就在北京陪她，照顧她，兩人感情非常深厚。

Angelababy透露拍攝《全城熱戀》時條件艱苦，而且沒有助理，氣候很熱，拍了一個禮拜。（視頻截圖）

儘管時常受到謠言攻擊，不過Angelababy指自己可以用另一種心態去看待：「可能一般的人，面對所有的不認識你的人，都在網上說你的不好，可能真的會心態崩潰，但對於我來說，有時候我覺得那些一直說我的人，感覺就跟我媽似的，一定要說到你改正，說到你好，我覺得其實他們那麼關注我，還是因為愛我。」

Angelababy笑言說自己不好的網友似阿媽一樣。（視頻截圖）

見到Angelababy被謠言纏身，Fafa直言自己都會耐心同身邊朋友解釋，她覺得Angelababy沒有經歷一個正常女生應該經歷的「做錯事、被原諒，再到學懂事情」，一開始工作後，大家都沒有給機會「犯錯」、「被原諒」，一定要將所有事情都做對，只要一點錯，所有人都放大，這就很不公平。

Angelababy也坦言，10年前剛接收到這些信息時，確實會有點想不開，「看到八卦雜誌上面編的故事，會很生氣，就是說為什麼要這麼寫，但後來換位思考了一下，可能寫這些東西的人，他們跟我也沒什麼深仇大恨，只不過他們工作所需。」同時，她也將這些坎坷視為成長的一部份：「若干年後我會感謝這段時間，我覺得人慢慢長大，就是會接受自己的不完美，接受自己並沒有那麼與眾不同，會接受自己很多的缺點，就我現在理解的成熟，大概是這個意思吧。」

Angelababy慢慢接受自己的不完美。（微博@美食告白記官方微博）