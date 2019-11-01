台灣「星二代」夜潛IKEA拍片　疑似全祼沖涼兼如廁被罵：惡心！

夜宿IKEA一直是歐美地區流行的冒險活動，人們更會視之為一個挑戰並以此為榮。日前（30/10）就有一個台灣「星二代」藝人李興文的25歲大仔李堉睿（Max），在Youtube分享了自己於台灣IKEA「借宿一宵」的影片，片中可看到他赤裸的鏡頭前假裝沖涼，更對着電腦自瀆，行徑異常出位！

真係好出位...（Youtube截圖 / 馬克斯WillDoIt）

據知藝人李興文為台灣劇集的老牌演員，亦曾出演過多套電影，也曾擔任過節目《台灣全記錄》的主持，更在第43屆金鐘獎中被提名過「最佳男配角」，在演藝圈頗有知名度，同時間，也是圈內有名的嚴父，而Youtube片中的「男主角」，則是他赴美留學後返台的大仔李堉睿（Max）。Max返台後，也在台灣拍攝過多個以社會實驗為題的影片，不過點擊率並不是很多。

Max完全不怕被告。（Youtube截圖 / 馬克斯WillDoIt）

Max在日前上載了一條名為「【24Hour Challenge】Overnight inside IKEA! Alarm goes off!｜我在IKEA睡了一晚！警鈴大作！」的影片，原來他趁着IKEA關門後，偷偷地在店內「冒險」。他為了能留在店中，由夜晚8點開始，就躲藏在店內貨架上，直到凌晨3點才出來，他還對着鏡頭說：「如果被抓到了，就要玩躲貓貓。」然後還十分大膽的開了Facebook直播。他說：「他們（網友）都說我玩假的，我跟你講，我們從來沒有玩假的，Okay？」態度十分囂張。

每張床、椅都試坐一次。（Youtube截圖 / 馬克斯WillDoIt）

最後，他就在IKEA位於4/F的臥室區安頓下來，還把每張床都躺了一遍。途中店員也有在店內工作，不過他都把自己藏起來，一一躲避了。在房間展示區中，他更在書房中坐在電腦前，脫下褲子扮自瀆，更全祼的在浴室區扮沖涼以及「痾屎」，行徑實在令人無語。他在離開時被店員發現，還謊稱行錯地方，走出IKEA後，還不忘對着鏡頭宣告：「我們任務達成了！」

底褲都除埋實在過份。（Youtube截圖 / 馬克斯WillDoIt）

Youtube中，也有不少網民留言指罵他沒有教養：「虧你爸整天說多會教孩子，怎麼會教出這麼脫序的？」也有人指責他在店內全祼讓人感覺惡心：「要躲就躲沒意見，拿你的X在那裡葛來葛去是XX。」引述台灣《自由時報》，IKEA新莊店發現後認為事件嚴重，而店經理則在10月31日下午3許報案，新莊警分局已依刑法妨害風化、侵入建築物案受理，並將通知當事人到案。

做好心理準備先睇：