木村拓哉公開隨身袋內物品　一件紀念品揭發萬人迷都有偶像

日本型男木村拓哉，近日擔正的劇集《Grand Maison東京》，收視不似預期，可能是法國料理廚師的題材，未必適合劇迷口味。為了宣傳新劇，木村不時上綜藝節目增加人氣，而在櫻井翔的節目《櫻井有吉The夜會》，木村公開了自己的隨身袋內容，還有一樣私人物品，是30年來首度公開，下文為大家揭曉是什麼獨一無二的物品。

木村拓哉紅足30年，最難得是他形象親民入屋。（視覺中國）

木村拓哉近日上櫻井翔的節目《櫻井有吉The夜會》，一向親民貼地的他，按櫻井要求公開自己隨身袋的私人物品，男神用品當然不是純粹名牌子，他的黑色斜孭袋，是私人訂製，上面有一些銀色襟章，型到爆裂。之後櫻井開始打開木村的隨身袋，先見到有三大本紅色劇本，上面有著木村簽名，可謂超級珍貴。其他物品還有一大疊止痛貼、CHANEL潤唇膏等，以木村年紀有這些物品也屬正常。

木村拓哉隨身袋物品大公開：

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節目中木村公開了自己的隨身袋內物品，更揭開了萬人迷都有偶像。（Youtube影片截圖）

其後櫻井取出木村30年來首次在幕前展示的私人物品，原來是木村所屬公司「尊尼事務所」的員工證，相中的木村依舊帥氣靚仔，但就明顯較為年輕，而木村還透露就算是他，到了公司如果沒有員工證，保安也不會讓他進入，絕對是一視同仁。到了重頭戲，要公開木村的銀包，連櫻井也緊張得滿頭大汗，木村更用手帕幫對方抹汗，相當具喜感。木村的銀包內，除了有幾張信用卡及8萬7千日元現金外，竟然有一張「假銀紙」，原來是木村的偶像矢沢永吉演唱會的紀念品，木村一直放在銀包內，還說是給了自己很多正能量，萬人迷都有偶像，確是讓人意想不到。